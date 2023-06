Landeskriminalamt ermittelt 14 Teilnehmer der Special Olympics in Berlin verschwunden

Derzeit ist der Aufenthalt von 14 Personen aus sieben Nationen unklar, die an den Special Olympics in Berlin teilgenommen haben. Diese Personen hätten ihre Rückreise nicht wie geplant angetreten, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag in der Senatspressekonferenz mit.

Dabei könne sie nicht bestätigen, dass es sich nur um Athleten handele, sagte Spranger. Aus Persönlichkeitsgründen könne sie zu den Personen nicht mehr sagen. Offenbar könnten unter den Personen auch andere Delegationsmitglieder sein.

„Im Fokus steht, sie aufzufinden und herauszufinden, dass sie wohlauf sind“, sagte Spranger. Sämtliche Möglichkeiten seien in die Wege geleitet. „Hinweise auf Unglücksfälle liegen nicht vor.“ Das Landeskriminalamt ermittele in alle Richtungen. Die Innenverwaltung stehe im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft.

Unter den fehlenden Personen sind jeweils eine Person aus Algerien, Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon und Senegal sowie acht Personen aus der Elfenbeinküste.