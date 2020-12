Bei Parmesan, Schinken und Wein zählt lange Lagerung als Qualitätsmerkmal – bei S-Bahn-Wagen dagegen eher nicht.

Allerdings werden die in Berlin lang ersehnten Waggons in den nächsten Jahren zunächst monatelang auf Abstellgleisen parken, bevor sie in den Linienbetrieb gehen.

Dort sollen sie eine Flotte ersetzen, die 30 Jahre auf dem Buckel hat und teils vom Schrottplatz gerettet worden ist. Letzteres gilt für zahlreiche Exemplare der DDR-Baureihe 485. Die andere Baureihe, die ersetzt wird, ist das für die BVG in West-Berlin entwickelte Modell 480.

Von „längeren Abstelldauern von bis zu acht Monaten“ für die neu gelieferten Fahrzeuge ist die Rede in der Antwort der Berliner Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage von Kristian Ronneburg (Linke). Denn die Züge sollen vom Herstellerkonsortium Siemens und Stadler sukzessive ausgeliefert werden, aber die Bahn will jeweils ganze Linien auf einen Schlag mit den neuen Zügen bestücken.

Der Verkehrsvertrag sieht vor, zum Jahresbeginn 2021 zunächst die S47 (Spindlersfeld-Hermannstraße) umzustellen. Für die relativ kurze Linie mit ihrem 20-Minuten-Takt sind fünf Doppelwagen (Baureihe 483) und fünf durchgehende Vier-Wagen-Einheiten (BR 484) vorgesehen. Diese Vorserienfahrzeuge drehen seit Monaten Proberunden im Netz. Gewartet werden sie in der dafür aufgerüsteten Werkstatt Grünau.

Auf der Ringbahn werden die Züge der Baureihe 480 im Jahr 2023 durch Neufahrzeuge ersetzt. Foto: imago images/Seeliger

Erst zum Juli 2022 soll mit der S46 (Westend-Königs Wusterhausen) die nächste Linie umgestellt werden. Für die werden deutlich mehr Fahrzeuge gebraucht.

Im Oktober 2022 soll die S8 (Grünau/Zeuthen-Birkenwerder) folgen, im April und Oktober 2023 dann in zwei Schritten die Ringbahn. Insgesamt sollen Ende 2023 dann 21 Zweier- und 85 Vierer-Einheiten im Linienbetrieb fahren.

Ein Berliner Vorserienzug wurde in Wien tagelang in einer Kältekammer getestet - mit Schneebeschuss bei minus 25 und Wüstenhitze... Foto: Jörn Hasselmann

Davor werden sie laut Bahn „eingehend auf einen vertragskonformen Zustand geprüft“ – und je nach Liefertermin eben monatelang abgestellt. Ein früherer Einsatz im Fahrgastbetrieb ist laut Senat im Verkehrsvertrag nicht vorgesehen. Er wäre auch nicht ohne weiteres möglich, weil beispielsweise noch die Stromversorgung angepasst werden müsse.

Und weil der Senat einen früheren Start der Züge ohnehin nicht für realistisch hält, hat er auch keine entsprechenden Verhandlungen des Verkehrsverbundes VBB mit der Bahn veranlasst.