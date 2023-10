„Late Night Berlin“ ohne Nura Klaas Heufer-Umlauf schweigt zu mutmaßlich ausgeladener Rapperin

Anfang der Woche fühlte sich die Berliner Rapperin Nura offenbar genötigt, folgende Äußerung in ihrer Instagram-Story zu teilen: „Wenn ich Nachrichten gucke und Menschen sehe, die leiden, dann mache ich keine Unterschiede, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Religion diese Personen haben. Leid ist Leid.“

Zuvor wurde sie dafür kritisiert, wie sie am vergangenen Sonntag ihre aktuelle Single promotete. Ebenfalls in ihrer Instagram-Story postete Nura ein Bild, auf dem sie und eine Gruppe Menschen vor dem Hintergrund eines „Free Palestine“-Schriftzugs zu sehen sind. Dazu verlinkte sie ihr neues Lied „For Us, By Us“, kurz „FUBU“.

In ihrem Statement, das offenbar als Entschuldigung verstanden werden sollte, schrieb sie weiter: „Krieg ist nie Lösung und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin. Meine Familie ist vor dem Krieg geflohen. Wir wissen aus erster Hand, wie traumatisierend sowas ist.“

Ihr Musikvideo, aus welchem besagtes Bild zu stammen scheint, sei bereits vor den aktuellen Ereignissen erschienen, trotzdem tue es ihr leid, falls sie Betroffene verletzt habe.

Das Musikvideo wurde gelöscht

Nura Habib Omer, wie die Rapperin mit vollem Namen heißt, ist als eritreische Staatsbürgerin in Kuwait geboren. Als Dreijährige floh sie zusammen mit ihrer Mutter und drei Geschwistern nach Deutschland. Bekannt wurde die heute 34-Jährige als Teil des Duos SXTN. Der Song „FUBU“ ist eine Singleauskopplung ihres dritten Studioalbums „Periodt“, das vor wenigen Tagen erschien.

Was Palästina mit dem Lied zu tun hat, wird aus dem Text nicht deutlich. Er handelt von Herkunft, Heimat und kultureller Aneignung. Das dazugehörige Video ist online nicht mehr zu finden.

Und noch ein weiteres Video im Zusammenhang mit der Rapperin wurde gelöscht: Hier handelt es sich allerdings um einen Werbeclip für die aktuelle Pro-Sieben-Talk-Sendung „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf, es wurde vergangenen Sonnabend bei X (vormals Twitter) gepostet. Heufer-Umlauf kündigte darin unter anderem Nura als Gast an.

Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin´. Christoph Körfer, „ProSieben“-Sprecher

Inzwischen ist klar, dass Nura wohl ausgeladen wurde. An ihrer Stelle saß am Dienstagabend der Comedian Till Reiners (bekannt aus dem Podcast „Endlich normale Leute“) auf dem Show-Sofa. Mit ihm plauderte Heufer-Umlauf darüber, wie man Witze schreibt und wie man Podcasts produziert. Die Causa Nura wurde mit keinem Wort erwähnt, und auch sonst war es wenig politisch.

Bis auf ein paar Witze über Joe Bidens beißenden Hund und die Pariser Bettwanzen-Plage wurden aktuelle Themen gekonnt ignoriert. Dafür wurde der Schweizer TikTok-Friseur Cheyne Lewin Hofer als weiterer Überraschungsgast begrüßt, der zunächst Heufer-Umlauf, dann aber doch einem anderen Sendungsmitarbeiter die Trendfrisur „Edgar-Cut“ verpassen sollte.

Außerdem versuchte der Moderator im obligatorischen Einspieler den YouTube-Zwillingen Dennis und Benni Wolter das Autofahren beizubringen. Ob Heufer-Umlaufs humorvolle Abmoderation: „Kommt nächste Woche eigentlich irgendjemand zu Gast? Irgendeiner kommt, was weiß ich“, eine Anspielung auf die intransparente Gästepolitik von „Late Night Berlin“ war, weiß wohl nur er.

Auch ob Nuras Instagram-Positionierung und die Kritik an ihr Schuld an dem spontanen Austausch war, bleibt weiterhin ungewiss. Das eingangs zitierte Statement jedenfalls folgte erst, nachdem klar war, dass „ProSieben“ sich offensichtlich von ihr distanzierte.

Auf Nachfrage bei dem Sender wird auf das bereits getätigte Zitat des Sprechers Christoph Körfer verwiesen: „Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin‘.“ Auf das „Warum“ wurde auch nach erneuter Nachfrage nicht eingegangen.

Eine entsprechende Anfrage an Nura blieb bisher unbeantwortet. So bleibt sowohl ihr vorangegangenes Posting, als auch ihr Entschuldigungsversuch Interpretationssache und „Late Night Berlin“ eine recht seichte Angelegenheit.