Laternenumzüge in Berlin Pferde, Feuer und Weckmänner zum Martinsfest am Sonnabend

In diesem Jahr fällt der Martinstag am 11. November auf einen Sonnabend. Viele Kindergärten und Grundschulen haben ihre Laternenumzüge deshalb auf einen Wochentag vorverlegt. Familien haben so die Gelegenheit, den freien Wochenendtag für einen eigenen Ausflug zu einem Martinsfest zu nutzen – vielleicht an einem besonderen Ort in Berlin, der nicht bei ihnen um die Ecke liegt. Besonders schön kann es für Kinder sein, einen „echten“ Martin auf einem Pferd zu erleben.

Domäne Dahlem mit Posaune

Da wäre zum Beispiel die Domäne Dahlem: Erstmals veranstalten die Betreiber gemeinsam mit der dortigen Kirchengemeinde einen großen St.-Martins-Umzug. Ab 16 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Gutsgelände, Königin-Luise-Straße 49. Um 16.30 Uhr beginnt eine Andacht und ein gemeinsames Liedersingen, begleitet von Posaunen und weiteren Blasinstrumenten und ab 17 Uhr wird mit Laternen übers Gelände gezogen.

Feuer im Britzer Garten

Auch im Britzer Garten wird mit Laternen gefeiert: Ab 16.30 Uhr wird auf der Festplatzbühne am See die Martinslegende erzählt und der Schulchor der Rose-Oehmischen-Schule singt textsicher Laternenlieder, während alle anderen weniger textsicher mitsummen. Anschließend folgt der Umzug dem Heiligen St. Martin auf seinem Pferd den Weg am Seeufer entlang zum Rodelberg. Und am Martinsfeuer gibt es schließlich traditionelles St. Martins-Gebäck: den Weckmann. Bis 18.30 Uhr gibt es dann noch Musik am Lagerfeuer. Für diesen Anlass wurden die Kassenöffnungszeiten an den Eingängen Mohriner Allee und Sangerhauser Weg verlängert (Parkeintritt 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro; Jahreskarteninhaber:innen haben freien Eintritt).

Lagerfeuer und Laternen gibt es am Samstag unter anderem im Britzer Garten und im Strandbad Wendenschloss in Köpenick. © imago images/snapshot

Eine Hexe in Düppel

Einen Sankt Martin auf einem Pferd können Kinder auch im Museumsdorf Düppel (Clauertstraße 11 in Nikolassee) bestaunen, und zwar auf besonders stimmungsvolle Weise: Er reitet durch die Dämmerung über eine Wiese auf die feiernden Familien auf dem Dorfplatz zu. Gemeinsam ziehen dann alle im Schein der Laternen durch das mittelalterliche Freilichtmuseum, den Wald und über Wiesen. Erzählerisch begleitet die Hexe Silberzweig das Geschehen, und zur Musik von Wolgemut können alle zusammen singen. Der Zug um 16.30 Uhr ist leider schon ausverkauft, für die Veranstaltung um 18.30 Uhr gibt es aber online noch Tickets (stadtmuseum.de/veranstaltungen/martinstag für fünf Euro, ermäßigt drei Euro; für Kinder bis 18 Jahre ist der Eintritt frei).

Drei Züge in Prenzlauer Berg

Gleich drei Umzüge haben den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg als Ziel: Einer startet um 16.30 Uhr am Stadtkloster Segen (Schönhauser Allee 161), der zweite um 17 Uhr an der Gethsemane Kirche (Stargarder Str.77). Beide Züge werden von einem Sankt Martin zu Pferd begleitet. Der dritte startet um 18 Uhr am Moritzhof (Schwedterstraße 80). Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gibt es dann Martinshörnchen am Feuer, es werden Lieder gesungen und ein Martinsspiel vorgeführt. Das Fest wird von der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg veranstaltet. Daran beteiligt sind außerdem die Freiwillige Feuerwehr Prenzlauer Berg und das Technische Hilfswerk Pankow. Kinder dürfen auch in ein Feuerwehrauto, einen Rettungswagen und einen THW-Einsatzwagen klettern.

Apfelpunsch in Köpenick

Um 17.30 Uhr startet auch ein Laternenumzug am Strandbad Wendenschloss (Möllhausenufer 3) in Köpenick. Dann geht es 45 Minuten am idyllischen Nordufer des Langen Sees entlang, dabei werden gemeinsam Lieder gesungen. Auf dem Gelände des Strandbads gibt es vorher, ab 15 Uhr, und hinterher bis einschließlich 20 Uhr außerdem Glühwein, Apfelpunsch und andere Getränke und ein Lagerfeuer.