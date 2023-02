Lebensretter, queere Filmkunst, Eierhäuschen Diese Berlinerinnen und Berliner räumen die Medaillen der Woche ab

3 Bronze

Bronzene Vorfreude auf ein endlich wiederkehrendes Ausflugslokal am Spreeufer, das gerade (für zwölf Milliönchen) aus dem Ei gepellt wird: Im zu Ost-Berliner-Zeiten weltbeliebten „Eierhäuschen“ im Plänterwald soll pünktlich zur Sommersaison wieder Bier und Eierlikör (?) in rauen Mengen fließen. Prösterchen!

Kein Vergleich mehr zum Zustand von vor ein paar Jahren: Das Ausflugslokal „Eierhäuschen“ aus dem 19. Jahrhundert wird bis zum Sommer für zwölf Millionen Euro herausgeputzt. © imago/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

2 Silber

Silber gebührt der regenbogenbunten Berlinale, die sich so queer-freundlich zeigt wie nie zuvor: Jurypräsidentin ist die 32-jährige bisexuelle Schauspielerin Kristen Stewart, drei Filme mit queerer Thematik gehen in den Wettbewerb um den Goldenen Bären und in der Sektion „Panorama“ konkurrieren 16 queere Filme um den „Teddy“, den besten queeren Film. Konfetti- statt Nieselregen!

Dirndl-zitierendes Kleid, Fliege und Gamaschen: Kristen Stewart zeigt dem roten Teppich bei der Eröffnung der 73. Berlinale, wozu er da ist. © picture alliance / Joel C Ryan/Invision/AP/Joel C Ryan

1 Gold

Die Goldmedaille der zurückliegenden Woche geht an den Berliner Polizisten, der mit seinem Einsatz ein Menschenleben gerettet hat. Am Montagvormittag war Passanten auf der Kochstraße in Kreuzberg ein Fahrzeug aufgefallen, das unvermittelt auf der Fahrbahn stehengeblieben war.

Dem zupackenden Einsatz eines Polizisten des Abschnitts 53 hat ein Autofahrer sein Leben zu verdanken (Symbolbild). © picture alliance / Paul Zinken/dpa

Im Inneren befand sich ein lebloser 53-jähriger Mann, der von dem Polizisten des benachbarten Abschnitts 53 aus dem Wagen geholt und vor Ort reanimiert wurde. Ein goldener Glücksfall.

0 Blech

Blechern hallt ein Lachen durch die Flure der Berliner Behörden, die seit 2022 eigentlich mit E-Akten arbeiten sollen (können). 15 von ihnen könnten dies theoretisch tun, praktisch sind es gerade einmal zwei!

So oder so ähnlich müssen sich die Angestellten in den Berliner Behörden fühlen – von E-Akte keine Spur! © imago/Ikon Images

Und auch in Mitte, unserem „Hipster-Digital-Hub“, herrscht weiter analoges Blättern. Denn auch dort sind nicht mal ein Prozent der Bestandsakten bislang digital übertragen. Akte zu, Affe tot.

