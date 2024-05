Letzte Chance Kunst Diese sechs Ausstellungen sollten Sie im Mai noch sehen

Kaum wollte man hin, ist die Ausstellung schon wieder vorbei: Im vollen Programm der Berliner Galerien und Museen fühlt es sich oft an, als komme man kaum hinterher damit, interessante Kunst zu sehen. Doch keine Sorge, wir behalten für Sie den Überblick und empfehlen Ihnen sechs Ausstellungen, die Sie nicht verpassen sollten, bevor sie im Mai zu Ende gehen. Am ersten Sonntag des Monats sind die meisten Museen übrigens kostenlos.

1 Jenna Bliss und Carol Rhodes im Haus am Waldsee

Die Künstlerin und Filmemacherin Jenna Bliss beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Wall Street. © Installationsansicht Jenna Bliss, Haus am Waldsee, 2024, Foto: Frank Sperling

Stress in drei Wänden: In einer klaustrophobischen Koje auf der Kunstmesse Art Basel brennt die Luft. Dem überhitzten Kunstmarkt muss das Optimum abgerungen werden, bevor die Blase platzt. Durchaus selbstironisch, auf eigenen Erfahrungen beruhend, entdeckt die amerikanische Künstlerin und Filmemacherin Jenna Bliss (*1984) in ihren halbfiktionalen Videoarbeiten die Auswirkungen der Wallstreet in ihrer Heimatstadt New York in ihrem unmittelbaren Umfeld. Ihre erste institutionelle Ausstellung in Deutschland im Haus am Waldsee zeigt Teile einer Serie von Arbeiten, die sich bitterböse mit den weitreichenden Folgen hochriskanter Finanzspekulation und 9/11 beschäftigen. In einer Szene entdeckt der Galerist ein um ein Exponat gepinseltes Herz – aus Blut. Panik! Der erlösende Gedanke: „Punkrock. Ja, ja, ja!“ Alles paletti in der Messekoje.

Im ersten Stock der Zehlendorfer Villa sind virtuose Gemälde der Schottin Carol Rhodes (1959–2018) zu sehen, die ebenfalls mit Nähe und Ferne, Realität und Fiktion spielen. Die Bilder oder Landschaften aus der Vogelperspektive erscheinen wie Porträts vom entstellten Antlitz der Erde, sind aber Imagination. In Rhodes’ Vorstellungswelt möchte man wirklich nicht landen. ipa

Eine komplette Kritik von Jens Hinrichsen finden Sie hier.

Was, wann, wo? bis So, 5.5.

Di-So 11-18 Uhr

Haus am Waldsee

Argentinische Allee 30, Zehlendorf

8 Euro, erm. 5 Euro, am 1. Sonntag im Monat Eintritt frei

2 Hans Uhlmann in der Berlinischen Galerie

Hans Uhlmann in seinem Atelier, ca. 1954. © Anja Elisabeth Witte

Er hat der goldenen Philharmonie Scharouns ein geflügeltes Krönchen aufgesetzt. Der Deutschen Oper pflanzte Hans Uhlmann vor die schroffe Betonkieselfassade ein filigranes Metallgebilde und den Hansaplatz signierte der Bildhauer mit einer stählernen Raumzeichnung, luftig und kräftig zugleich. Hans Uhlmann ist sichtbar. Zwischen 1954 und 1972 entstanden insgesamt 17 öffentliche Auftragsarbeiten. Aber kennt man den Künstler, der in Berlin geboren wurde und hier auch starb? Die Berlinische Galerie zeigt 80 Werke aus allen Schaffensperioden. Für Hans Uhlmann selbst war, was er fachkundig schweißte, lötete, bog und patinierte, die Weiterentwicklung von Ideen, die er seit 1933 verfolgte. Als KPD-Mitglied verhaftet, entwickelte er in dieser Zeit die Drahtplastik in Skizzen gedanklich weiter. Diese Abkehr vom verhassten Traditionalismus der NS-Zeit traf nach dem Krieg den Nerv der Zeit. Uhlmann erlangte auch internationale Bekanntheit. elb

Was, wann, wo? bis Mo, 13.5.

Mi-Mo 10-18 Uhr

Berlinische Galerie

Alte Jakobstr. 124-128, Kreuzberg

10 Euro, erm. 6 Euro, am 1. Sonntag im Monat Eintritt frei

3 Valie Export im C/O

Valie Export, Aus der Mappe der Hundigkeit, 1968, Gemeinsam mit Peter Weibel. © VALIE EXPORT, VG Bild-Kunst, Bonn 2023; Foto: Joseph Tandl

Vor dem Amerikahaus kann man sich derzeit über ein seltsames Paar wundern. Eine junge Frau geht Gassi mit ihrem Mann; lächelnd führt ihn Frauchen an der Leine umher, während er auf allen Vieren übers Pflaster kriecht. Das Foto auf einem der Plakatständer vor C/O Berlin „Aus der Mappe der Hundigkeit“ stammt aus dem Jahr 1968. Eine Aktion von Valie Export und Peter Weibel, die sich auf den Straßen von Wien die Zukunft der weiblichen Emanzipation imaginierten.

Neben Fotos sind in der Retrospektive, die das ganze Erdgeschoss des Amerikahauses umfasst, Zeichnungen, Videos auf Monitoren und eine Installation der bedeutenden, heute 84-jährigen Künstlerin zu sehen. Im Fokus steht ihr Schaffen aus den späten 1960er- bis in die frühen 1980er-Jahre. Dabei wird das Medium Fotografie C/O-spezifisch betont. Sie war nie eine „Fotografin“, hat sich aber zunehmend darangemacht, die Grenzen des Mediums auszureizen – und die Abstraktion fotografierter Körper auf die Spitze zu treiben. Valie Exports „Körperkonfigurationen“ zeigen Frauen etwa am Justizpalast in Wien, auf Mauern oder Treppen arrangierte, gestreckte oder L-förmige Körper, die in der wuchtigen Architektur fast verschwinden. hin

Die komplette Kritik von Jens Hinrichsen finden Sie hier.

Was, wann, wo? bis Mi, 22.5.

tägl. 11-20 Uhr

C/O Berlin

Hardenbergstr. 22-24, Charlottenburg

12 Euro, erm. 6 Euro

4 Emma Talbot im KINDL

Emma Talbots Werke im KINDL. © Jens Ziehe, 2023

Das 20 Meter hohe Kesselhaus im KINDL zu bespielen, ist für jede Künstlerin eine Ehre und Herausforderung zugleich. Dem hat sich die britische Künstlerin Emma Talbot gestellt, die einigen noch von der Venedig Biennale 2022 ein Begriff sein dürfte.

Eigens für Berlin hat sie die zehn Meter hohe Installation „The Storm“ geschaffen, bestehend aus vielen Seidenstoffbahnen, die ein monumentales Bild ergeben. Weibliche, gesichtslose Wesen mit langen wallenden Haaren rennen, fallen, fliegen, ertrinken oder springen in einem Wirbel aus Farben, Wellen und Schlangen. Für Talbot sind es mythische Wesen aus vergessenen Zeiten: Furien, Harpyien, Sirenen und Hexen. Doch agieren sie hier nicht als Unruhestifterinnen, sondern als Orakel, die vor Unheil warnen. Wir leben in „katastrophalen Zeiten“, verkünden die Wesen, ökologisch und politisch. Doch ihre Bilder weisen einen Ausweg, einen weiblichen Weg, der aus der Krise führt. Talbots Kunst ist eine Hommage an die übersinnlichen Kräfte der Frau. Wenn man sie freilässt, können sie alles überwinden. mas

Was, wann, wo? bis So, 26.5.

Mi 12-20 Uhr, Do-So 12-18 Uhr

KINDL

Am Sudhaus 3, Neukölln

7 Euro, erm. 4 Euro, am 1. Sonntag im Monat Eintritt frei

5 Poetics of Encryption in den KW

Trevor Paglen, Because Physcial Wounds Heal, 2023 © Courtesy Trevor Paglen, Altman Siegel San Francisco, Pace Gallery

Der Übergang zwischen digitalen und physischen Bereichen wird immer fließender; wir leben inmitten einer Vielfalt von technischen Systemen, ohne wirklich zu verstehen, wie diese funktionieren. Wie geht die Kultur mit diesem Wandel um? Welche Ästhetik haben Spekulationen über das Innere der Technologie? Nach einer Konferenz im letzten Jahr werden in den KW nun die Mutmaßungen und Erkenntnisse über die dunkle Seite der Technik künstlerisch in der Gruppenausstellung „Poetics of Encryption“ präsentiert. Es geht um Verschlüsselung, Passwörter, Blackboxen und den Ausschluss, den all das generiert. Zugleich das gefangen sein in Technologien, die wir nicht verstehen. Eher dystopisch als techno-optimistisch. Es ist die letzte Schau unter der Leitung des scheidenden KW-Chefs Krist Gruijthuijsen. ar/cpm

Was, wann, wo? bis So, 26.5.

Mi-Mo 11-19 Uhr, Do 11-21 Uhr

KW Berlin

Auguststraße 69, Mitte

10 Euro, erm. 6 Euro; Do von 18-21 Uhr und am 1. Sonntag im Monat Eintritt frei

6 La Chola Poblete im Palais Populaire

La Chola Poblete: Virgen de la leche, 2023 © iMac5k

Ein Bonus-Eintrag, weil die Ausstellung zwar nicht im Mai endet, aber sehr knapp nach dem Mai: Bis zum 3. Juni ist im Palais Populaire die Schau von La Chola Poblete zu sehen, die jüngst für ihren Beitrag auf der Biennale in Venedig eine lobende Erwähnung erhielt.

Bei der Deutschen Bank war sie 2023 „Artist of the Year“. Sie zeigt die Suche nach sich selbst und spielt dabei auch mit christlichen Referenzen wie der „Marie lactans“, wie sie einem Mormonen Milch in den Mund spritzt (Foto). La Chola Poblete stammt aus Guaymallén in Argentinien und hat in der Auseinandersetzung mit Herkunft und Identität einen kritischen und diversen Ansatz. Dabei wird ihr Geburtsort zentral und zum Ursprungsort ihrer selbst. Im Diskurs über Heimat, queere Identität und katholische Einflüsse, werden die Arbeiten persönliche Zeugnisse. Insbesondere der Weg zu ihrer Weiblichkeit, ihres Körpers und der Akzeptanz ihres Alter Egos La Chola bildet ein Kernelement ihres Kunstschaffens. spa