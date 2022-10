„Letzte Generation“ in Berlin Klimaschutz-Aktivist löst erneut Feueralarm in Bundestagsgebäude aus

Ein falscher Feueralarm ist am Dienstagabend im Paul-Löbe-Haus am Reichstagsgebäude von Aktivist:innen der Gruppe „Letzte Generation“ ausgelöst worden. Das bestätigte Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppierung, am Mittwoch dem Tagesspiegel. „Das ist von uns gewesen“, sagte sie.

Am Dienstag habe ein Mann während einer Veranstaltung der SPD-Fraktion im Paul-Löbe-Haus vorsätzlich den Brandmelder ausgelöst, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei festgehalten, seine Personalien und Identität festgestellt worden. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt. Der Mann habe noch am Tatort die Tat zugegeben.

Der Fehlalarm sei über das Einschlagen einer Scheibe und den gedrückten Knopf eines Feuermelders bewusst ausgelöst worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz habe etwa eine Stunde gedauert. Wie viele Menschen am Abend das Gebäude verlassen mussten, war nicht bekannt.

Tom Schreiber, Vizechef der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, war zu dieser Zeit selbst im Löbe-Haus bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion zu Umweltkriminalität. Der Täter habe sich in die Veranstaltung eingeschlichen und dann den Feueralarm ausgelöst, sagte Schreiber.

Die Gruppe „Letzte Generation“ entwickele sich immer mehr zur einer „radikalen Sekte“, sagte er zudem. Der Rettungsdienst der Feuerwehr befinde sich ohnehin fast permanent im Ausnahmezustand - in einer solchen Situation auch noch mutwillig einen Fehlalarm auszulösen, sei unverantwortlich.

Die Initiative „Letzte Generation“ hatte am Montag einen falschen Feueralarm im Reichstagsgebäude ausgelöst und die Aktion über Twitter verbreitet. Parallel blockierte sie am Montag und Dienstagmorgen erneut Autobahnausfahrten. (mit dpa)

