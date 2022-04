Der Konflikt um eines der letzten linken Symbolprojekte in Berlin ist am Karfreitag wieder aufgeflammt: Das Areal des früheren Wagenplatz an der Köpenicker Straße im Bezirk Mitte wurde am Abend besetzt. Bis zu 20 Männer und Frauen überwanden um circa 18.30 Uhr die Zäune zu dem Grundstück, sie zündeten Feuerwerk, Knallkörper und Rauchtöpfe, beschallten das Areal mit Musik und hissten Transparente. Es folgten Reden auf Deutsch und Englisch.

Die Besetzer forderten mögliche Unterstützer via Twitter auf, sich vor dem Gelände zu versammeln. Vor dem Eingang des Areals kam dann am späten Abend auch eine Menschenmenge zusammen. Diese Versammlung wurde gegen 23.10 Uhr aufgelöst, jedoch verblieben etwa 50 Leute und protestierten lautstark. Einige wenige Aktivisten kletterten auf einen Baum.

Die in der Szene bekannte Initiative "Køpi bleibt" veröffentlichte am Abend ein Statement, in dem die Besetzung des Platzes ankündigt wurde. Dort heißt es: "Wir sind hier, um zurückzufordern, was uns gehört."

Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, um die Besetzer wieder vom Grundstück zu holen. Kurz nach 4 Uhr sei das Gelände vollständig geräumt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zur Anzahl der Aktivisten auf dem Areal und zu möglichen Festnahmen äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Köpi-Aktivisten gaben auf Twitter an, mehrere Menschen seien festgenommen worden.

Bei der Räumung 2021 gab es schwere Auseinandersetzungen

Über Jahre hatten Dutzende Frauen und Männer auf dem Grundstück unmittelbar an dem von Autonomen bewohnten Haus „Köpi 137“ in fest platzierten Camping- und Bauwagen gelebt – bis der Eigentümer das Gelände im Herbst 2021 räumen ließ. Am Freitag teilten die neuen Besetzer mit, der Besitzer habe das Areal nicht bebaut, sondern lasse es für Spekulationen brach liegen.

Polizeibeamte schützen den Eingang des Areals an der Köpenicker Straße. Foto: Dominik Totaro

Um das Camp hatte es 2021 Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben, am Freitagabend postierten sich wieder Einheiten um das Gelände. Nach Aussage der Polizei stand zunächst zur Debatte, ob es sich bei der Aktion um Hausfriedensbruch oder eine Besetzung des Geländes handle. Das weitere Vorgehen hing demnach auch von einem möglichen Strafantrag des Eigentümers ab. Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz war in die Lageeinschätzung involviert.

Bei der Räumung des Wagencamps am 15. Oktober 2021 hatte es nicht nur in Berlin heftige Proteste gegeben, die Polizei nahm damals 76 Personen fest, 46 Einsatzkräfte wurden verletzt. Im vergangenen Herbst war es in Berlin zu diversen Sachbeschädigungen und Brandstiftungen gekommen, die Sympathisanten der Wagenplatz-Bewohner zugerechnet wurden.

Der Altbau in der Köpenicker Straße 137 – das symbolträchtige Szenehaus neben dem früheren Wagenplatz – wird nach wie vor von Autonomen bewohnt. Es liegen, so heißt es, Mietverträge vor, die nach der Besetzung 1990 mit einer damaligen Wohnungsbaugesellschaft abgeschlossen und später verlängert wurden. (mit dpa)