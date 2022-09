Lokales Line-up, Nachhaltigkeit, Diversität Das erwartet Sie beim Lollapalooza 2022 in Berlin

An diesem Wochenende, vom 24. bis 25. September, findet nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wieder das „Lollapalooza“-Festival auf dem Gelände des Olympiastadions in Berlin-Westend statt. Auf den fünf Bühnen des Musikfestivals werden in diesem Jahr vor allem lokale Künstler und Künstlerinnen stehen.

Unter anderem die Bands Seeed, die Fantastischen Vier, Kraftklub und AnnenMayKantereit sowie Rapper Casper, die Berliner DJs Alle Farben und Fritz Kalkbrenner, die Berliner Rapperin Badmomzjay und Sängerin Paula Hartmann sind angekündigt. Als einzige größere internationale Acts treten der US-amerikanische Musiker Machine Gun Kelly und der DJ Tiësto auf.

Dass der Fokus bei dem sonst auch international aufgestellten Festival dieses Mal beim Lokalen liegt, hat laut Projektleiterin Jana Posth mit zwei Dingen zu tun: Zum einen wolle man nach der Corona-Pandemie, in der auch die deutsche und Berliner Musikszene brach lag, die lokalen Künstler:innen unterstützen.

Faible für Kraftklub: Die Chemnitzer Band spielte bereits beim letzten Lollapalooza 2019. © Christian Hedel

Zum anderen habe es mit dem späten Termin der Veranstaltung zu tun. Bisher fand das Lollapalooza stets am ersten September-Wochenende statt. Dieser Termin war aufgrund der wegen der Fußball-WM verschobenen Spielpläne in diesem Jahr aber nicht zu haben. „Wir fallen damit in die Tour- und nicht mehr in die Festivalzeit“, sagt sie – damit haben viele Künstler:innen schlicht keine Zeit, auf einem Festival zu spielen.

Den Vorwurf, das Line-up sei erneut nicht weiblich genug – unter den sechs großen Headlinern befindet sich keine einzige Frau oder weiblich gelesene Person – will Posth nicht gelten lassen. „Wir haben uns große Mühe gegeben, das Festival gleichberechtigt auszurichten“, sagt sie. „47 Prozent des Line-ups sind weiblich.“ Es gebe sogar eine ganze Bühne nur für FLINTA* (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen), die Weingarten-Bühne.

Außerdem sei das Team, das hinter der Veranstaltung stecke, sehr weiblich besetzt. „Wir haben eine Veranstaltungsleiterin und eine Frau als Head of Security. Beides Positionen, die meistens männlich dominiert sind“, sagt Posth.

Neben der FLINTA*-Bühne ist in diesem Jahr auch neu, dass das Lollapalooza nach der Nachhaltigkeitszertifizierung „Din Iso 20121“ agiert, laut Posth als erstes deutsches Festival. Das international anerkannte Zertifikat ziele darauf ab, einen standardisierten Nachhaltigkeitsansatz für Veranstaltungen weltweit zu schaffen. Außerdem werden die Nachhaltigkeitsbemühungen des Festivals von unabhängiger Stelle geprüft.

Nach mehreren Ortswechseln in Berlin findet das Lollapalooza seit 2018 in Charlottenburg-Wilmersdorf statt. Nachdem es Beschwerden der Anwohner:innen wegen Lärm gegeben hatte, wurde die Lautstärke der Musik 2019 auf 76 Dezibel gesenkt. Bei dieser Lautstärke soll es auch in diesem Jahr bleiben.

Termin und Tickets Das Lollapalooza findet am 24. und 25. September auf dem Gelände des Berliner Olympiastadions statt. Tickets gibt es auf der Website von Lollapalooza Berlin unter www.lollapaloozade.com/tickets. Ein Tagesticket kostet 94 Euro, ein Wochenendticket (Samstag und Sonntag) 169 Euro.

Neben dem Musikangebot auf den großen Bühnen soll es beim Lollapalooza wieder ein vielfältiges Programm mit Erlebniswelten wie dem Grünen Kiez, Fashionpalooza und Kidzapalooza geben, außerdem die Lolla Fun Fair mit dem Riesenrad als Wahrzeichen des Festivals.

Das Lollapalooza wurde 1991 vom Gründer Perry Farrell als Tourneefestival ins Leben gerufen. Das Konzept brachte Künstler aus einer Vielzahl von Musikrichtungen zusammen. Es war das erste amerikanische Festival, das sich auf mehrere Festivaltage ausdehnt, mehr als eine Bühne benutzt, seine CO2-Emissionen ausgleicht und familienfreundliche Programme schuf. Mittlerweile konnte es sich in den Vereinigten Staaten in Chicago sowie in Ländern wie Chile, Brasilien, Argentinien, Deutschland, Frankreich und Schweden etablieren.

