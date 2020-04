Finstere Zeiten brauchen Licht am Ende des Tunnels. Kilian Jay von Seldeneck, Chef des Auktionshauses Lempertz, hat sich dazu eine neuartige Charity-Aktion ausgedacht: eine Vorfreude-Auktion.

Am Ende der sozialen Isolation, die jetzt die Coronakrise mit sich bringt, wird es lauter erste Male geben. Endlich wieder persönlich in die Oper gehen, endlich wieder Ausstellungen besuchen, Konzerte hören und, ja, das natürlich auch, zum Friseur gehen.

Im Rahmen einer Online-Auktion kann man sich ab sofort schon mal ein paar Lose ersteigern, die bestens geeignet sind, die Vorfreude auf hellere Zeiten zu schüren. Gleichzeitig tut man Gutes damit, denn der Erlös kommt größtenteils der Bürgerstiftung Berlin zugute. Gerade die Kinder, die dort, zum Beispiel von den Lesepaten, betreut werden, geraten durch die Coronakrise ja verstärkt ins Hintertreffen.

Unter der Adresse www.kvs-auctions.de kann man sich die Lose anschauen. Dazu gehören ein Abend im Staatsballett, ein Konzertbesuch bei den Berliner Philharmonikern inklusive einer Pausenbegegnung mit den Musikern, ein Friseurtermin bei Start-Friseur Shan Rahimkhan, eine Runde Golf im traditionsreichen Golf- und Land-Club Wannsee oder sieben Tage im Mercedes-Cabrio.

Der Direktor der Abteilung Schlösser und Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Samuel Wittwer, begleitet eine Führung durch das Belvedere im nördlichen Parkbereich von Schloss Charlottenburg.

Gültig sind die Lose bis zum 30. April 2021. Es bleibt also genug Zeit, sie einzulösen. Am 25. April gibt es online eine Live-Auktion, an der man auf Einladung auch telefonisch teilnehmen kann.