Ein halbes Dutzend Polizeiwagen steht im Bereich der Schöneberger Goebenstraße. Großflächig ist der Bereich mit Flatterband abgesperrt, an dem es am späten Montagnachmittag zu einer Schießerei kam. Aus einer größeren Menschengruppe heraus schossen ein oder mehrere Täter mehrfach auf einen 24-jährigen Mann.

In einem Hinterhof sei es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine Streife aus Beamten des örtlichen Abschnitts sei in der Nähe des Tatorts gegen 17.30 Uhr auf die Schüsse aufmerksam geworden.

Das Opfer sei schwer verletzt, schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr. Beamte fanden den Mann auf dem Gehweg der Goebenstraße in der Nähe der Kulmer Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Opfer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Zunächst hieß es, die Schüsse hätten den Mann in den Oberkörper getroffen. Am Abend veröffentlichte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin aber Ermittlungserkenntnisse, wonach der Mann keine Schussverletzungen erlitt. Es soll sich um eine Kopfverletzung handeln. Woher diese stamme, werde noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Ursache für die Auseinandersetzung sei der Staatsanwaltschaft zufolge ein Streit zwischen zwei Bekannten.

Die Polizei nahm am Abend einen Mann fest. Ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt, war zu dem Zeitpunkt noch unklar.

Nach Tagesspiegel-Informationen fanden Beamte in einem nahegelegenen Gebüsch eine Machete, die womöglich einer der Beteiligten bei sich trug. Die „Morgenpost“ schreibt, es soll noch eine weitere Waffe sichergestellt worden sein, dies konnte jedoch am Abend nicht bestätigt werden.

Die Polizeiabsperrungen an der Kulmer Straße Ecke Goebenstraße. Foto: privat

Die Identität des Opfers sei der Polizei wegen früherer Straftaten bekannt, allerdings wollten die Beamten zu weiteren Hintergründen der Tat vorerst nichts sagen. Die Spurensicherung war am Abend am Tatort, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Beamte untersuchten noch am späten Abend die Straßen mit Taschenlampen.

Beamte untersuchen einen Mittelstreifen mit Taschenlampen unweit des Tatorts. Foto: privat

Als die Schüsse fielen, demonstrierten rund 200 Meter vom Tatort entfernt junge Menschen gegen die Räumung des Jugendzentrums „Potse“ an der Potsdamer Straße.

Mehr zum Thema Clan-Schießerei vor dem Tempodrom Ermittler gehen von Revierstreitigkeiten konkurrierender Familien aus

Die Polizei empfahl am frühen Abend, den abgesperrten Bereich zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmer Straße in der Nähe des S-Bahnhof Yorckstraße weiträumig zu umfahren. Gegen 22.45 Uhr war die Goebenstraße in Richtung Kreuzberg wieder frei, in Richtung Schöneberg aber noch nicht. (mit dpa)