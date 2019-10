Anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls verkaufen die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn ein Sonderticket. Gültig ist es in der kommenden Woche, vom 4. bis 10. November. Für 30 Euro, dem Preis eines normalen 7-Tage-Tickets für den Tarifbereich AB, gilt es für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Das Ticket wird an Automaten der BVG und in den Kundenzentren der S-Bahn verkauft.

Mehr zum Thema 30 Jahre Mauerfall An der Bösebrücke haben sich Lebenswege getrennt – und wieder vereint

Für Sammler unter den Fahrgästen legt die S-Bahn einen limitierten Sonderdruck von 1000 Stück auf. Dieses Ticket wird als Wackelbild produziert: Das Bild auf der Rückseite wechselt durch Kippen von der alten S-Bahn aus den 1980er Jahren auf die aktuelle Baureihe 481. "30 Jahre deutsch-deutsche Geschichte sind auch 30 Jahre S-Bahn-Geschichte", teilte die Bahn mit. "Ein Grund zum Feiern". Auch das Sonderticket kostet 30 Euro, es ist nur in den S-Bahn-Kundenzentren erhältlich.