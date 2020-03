Mehr Abstand - viele Berliner reagieren auf Corona-Pandemie

Ein leerer Kudamm, kein Gedränge auf den beliebten Wochenmärkten und Disziplin in vielen Supermärkten: Immer mehr Berliner reagieren auf die Corona-Pandemie inzwischen so, wie Wissenschaftler sich das wünschen: mit Abstand.

Am Landwehrkanal und im Görlitzer Park sind am frühen Samstagnachmittag zwar recht viele Spaziergänger im Sonnenschein unterwegs - aber oft alleine oder maximal zu zweit. Auch Hamsterkäufe scheinen weniger gemacht zu werden: In vielen Berliner Stadtteilen sind Schlangen vor geöffneten Supermärkten bis zum Mittag Ausnahmen geblieben.

Bei vielen Lebensmittelketten in Prenzlauer Berg, Schöneberg und Steglitz gab es keine Einlassbeschränkungen. Das Sicherheitspersonal hielt sich im Hintergrund. In Alt-Treptow hielten wartende Kunden vor einem Supermarkt diszipliniert Abstand. Leergeräumt waren in Friedenau neben den Regalen mit Hygieneartikeln und Nudeln nun aber häufiger auch die Stellflächen für Chips und anderes Salzgebäck - vielleicht als Rüstzeug für den Fernsehabend auf dem Sofa. Nur vor vielen Berliner Bäckereien warteten Kunden länger, oft aber auch in gebührender Entfernung voneinander.

In Wilmersdorf ächzte ein Gemüse- und Obsthändler in seinem Laden unter deutlich mehr Kundschaft als sonst. „Die Leute können ja nicht mehr ins Restaurant gehen“, sagt er. Er habe nun ausgerechnet, wie man anderthalb Meter Abstand schätzt: Zwei ausgestreckte Arme. In vielen Supermärkten laufen Durchsagen vom Band. Kunden werden gebeten, zwei Meter Abstand voneinander zu halten und möglichst per Karte zu bezahlen. An Kassen fordern Aufkleber auf dem Boden zum Abstandhalten auf. (dpa)