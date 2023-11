Mehr als ein Trend Der „Hot Girls Walk“ verbindet junge Frauen in Berlin

Girls only ist das Motto, unter dem die 26-jährige Berlinerin zu einem Treffen im Volkspark Friedrichshain aufruft. Sie möchte xxborbala genannt werden – wie ihr Nutzername auf TikTok. Ihre Videos über den „Hot Girl Walk“ erreichten bis über 100.000 Aufrufe und so kam es, dass sich bereits beim dritten Walk eine unübersehbar große Menge an gutgelaunten Frauen am Märchenbrunnen versammelte.

Die Veranstalterin selbst kommt aus Berlin und war inspiriert von den bereits existierenden Spaziergängen nur für Frauen, zum Beispiel im New Yorker Central Park. Diese sind hauptsächlich während und nach den pandemiebedingten Lockdowns entstanden. Die Bewegung an der frischen Luft war ein Ziel, aber im Vordergrund stand, allen Frauen in der Stadt eine Möglichkeit zu geben, offline neue Leute kennenzulernen. Da sich hier nur Frauen versammeln, fungiert dieser Spaziergang auch als eine Art Safe Space. Es steht der Austausch untereinander und das Schließen von Freundschaften im Vordergrund und kein Dating.

„Hot” meint ein positives Lebensgefühl

Die Bezeichnung „Hot Girls“ löste bei einigen Teilnehmerinnen zunächst Verwirrung aus. Muss man besonders stylisch daherkommen oder auf eine bestimmte Art und Weise aussehen? Das Gegenteil ist der Fall. Jede kann dazustoßen, egal ob extrovertiert, schüchtern oder unsicher. „Hot” bedeutet hier ein positives Lebensgefühl.

Der Spaziergang ist ein Treffen für alle, die andere Frauen kennenlernen wollen oder noch keinen Anschluss in Berlin gefunden haben, weil sie zum Beispiel erst vor kurzem hierhergezogen sind. So wurde einer Teilnehmerin kurz vor ihrem Umzug aus dem Ausland nach Deutschland eins der Videos auf TikTok angezeigt. Wenige Tage später knüpfte sie beim Treffen bereits neue Kontakte. Das kann vielen Zugezogenen helfen, nicht zu vereinsamen und auf Gleichgesinnte zu treffen, so die Idee. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei zahlreichen, internationalen Frauen mit allen erdenklichen Interessen auf eine potenzielle Freundin trifft, ist zumindest sehr hoch.