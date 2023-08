Mehrere Anzeigen erstattet Berliner Polizei ermittelt wegen Missbrauchsverdachts an Spandauer Kita

Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an einer Kita in Spandau. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel am Dienstagmorgen. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Nach Angaben der Polizeisprecherin liegen mehrere Strafanzeigen vor. Sie sollen vor dem 28. Juli eingegangen sein. Einen genauen Zeitraum und die konkrete Anzahl der Anzeigen nannte die Sprecherin auf Nachfrage nicht.

Laut Recherchen der „Bild“ sollen sich die Taten an der Fröbel-Kita an der Daumstraße in Spandau ereignet haben. Die Polizeisprecherin bestätigte dem Tagesspiegel, dass es sich tatsächlich um eine Kita des Trägers Fröbel in Spandau handelt.

Angaben zum mutmaßlichen Täter wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. Nach „Bild“-Informationen soll es sich um einen 29 Jahre alten Erzieher handeln, der ab Februar dieses Jahres an der Kita gearbeitet habe.

Krisenstab gebildet

Der Fröbel-Kindergarten an der Daumstraße erklärte in einer Stellungnahme, dass das Arbeitsverhältnis inzwischen beendet sei. Der betreffende Mitarbeiter sei noch in der Probezeit gewesen. „Zu den erhobenen Vorwürfen haben sich bislang keine konkreten Anhaltspunkte ergeben“, teilte die Kita mit. „Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet, die wir nach Kräften unterstützen.“ Es sei ein Krisenstab gebildet worden, der eng mit den zuständigen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie einer Beratungsstelle für Kinderschutzfälle zusammenarbeite.

Die Kita habe nach eigenen Angaben einige Tage vor dem 24. Juli einen entsprechenden Hinweis aus der Elternschaft erhalten. „Seitdem prüfen wir, ob es zu einem schweren Fehlverhalten einer pädagogischen Fachkraft in unserer Einrichtung gekommen ist“, heißt es in dem Statement.

Die Einrichtung sei der Meldepflicht gegenüber der Kita-Aufsicht „unverzüglich“ nachgekommen. Zudem seien sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet worden, dazu Elternarbeit, die Begleitung und Unterstützung der Beschäftigten sowie externe fachliche Begleitung.