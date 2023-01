Miran kam um 0.17 Uhr Erste Berliner Neujahrsbabys schon kurz nach Mitternacht geboren

Der kleine Miran erblickte am 1. Januar um 0.17 Uhr in der Vivantes-Klinik in Friedrichshain das Licht der Welt. Er ist somit das erste Baby im Jahr 2023, das in den Berliner Vivantes-Krankenhäusern geboren wurde, wie aus einer Pressemitteilung des Klinikkonzerns hervorgeht.

Am Neujahrstag war in den Kreißsälen von Berlins größtem Klinikanbieter einiges los: Bis 8.30 Uhr wurden 14 Kinder in sechs Vivantes-Geburtskliniken geboren. Das Geburtsdatum ist besonders – die Zahl aber nicht ungewöhnlich: Vivantes hat nach eigenen Angaben täglich im Schnitt mehr als 30 Geburten.

Ganz so eilig wie in Friedrichshain hatten es die Babys in den anderen Berliner Bezirken aber nicht: Im Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg kam das erste Baby um 0.42 Uhr zur Welt, im Reinickendorfer Humboldt-Klinikum erst um 3.37 Uhr. Am meisten Zeit ließ sich das erste Neuköllner Neugeborene: 6.36 Uhr war hier die erste Entbindung des neuen Jahres. (mit dpa)

