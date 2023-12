Mit Bierglas angegriffen Streit in Berliner Obdachlosenunterkunft eskaliert

In der Nacht zu Dienstag ist ein Streit zwischen zwei Männern in einer Obdachlosenunterkunft in Tempelhof eskaliert. Das teilte die Berliner Polizei mit. Dabei wurde ein 29-Jähriger verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach Polizeiangaben sollen die beiden Zimmernachbarn kurz nach Mitternacht in einen Streit geraten sein, nachdem sie zuvor zusammen Alkohol getrunken hatten. Der 39-Jährige soll dabei den jüngeren Mann mit einem Bierglas attackiert haben. Dieser erlitt Schnittverletzungen am Kopf. Andere Bewohner sollen die beiden Männer dann voneinander getrennt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr kamen schließlich in die Unterkunft am Tempelhofer Damm. Der angegriffene Mann wurde zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei soll keine Lebensgefahr bestanden haben. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. (Tsp)