Seit Samstagvormittag dürfen in Berlin Raketen und Böller verkauft werden. Bereits am Abend gab es einen ersten großen Polizeieinsatz im Schöneberg Steinmetzkiez rund um Steinmetzstraße, Pallasstraße und Potsdamer Straße. Laut Angaben der Polizei sollen gegen 19 Uhr Böller und andere pyrotechnische Artikel gezielt gegen Autos geworfen worden sein. Die Polizei war sofort mit einem großen Aufgebot am Ort, kontrollierte und stellte Personalien fest.

In diesem Areal ist in diesem Jahr zum ersten Mal das Böllern und Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht verboten. In den Vorjahren hatte es dort zu Silvester regelmäßig Ausschreitungen gegeben, Autos, auch Einsatzfahrzeuge der Polizei und Feuerwehr wurden mit Pyrotechnik attackiert. Auch am nördlichen Alexanderplatz ist Feuerwerk in der Silvesternacht ab 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr untersagt.

In den Tagen vor Silvester ist zwar der Verkauf von Pyrotechnik erlaubt, das Böllern aber ohnehin generell untersagt.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Böllerverbotszonen an Silvester Berlins Polizei will bei unerlaubtem Feuerwerk hart durchgreifen

Die Polizei hat angekündigt, in den beiden Verbotszonen besonders präsent zu sein und dort streng zu kontrollieren. Deswegen werden auch deutlich mehr Einsatzkräfte im Dienst sein. Im vergangenen Jahr waren es 1600 Polizisten, in diesem Jahr werden einige hundert mehr im Einsatz sein.