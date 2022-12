Mit zwei Promille ins Tierzubehörgeschäft Mutmaßlicher Einbrecher in Berlin-Spandau festgenommen

Freitagnacht ist in Spandau ein stark alkoholisierter Mann festgenommen worden, der in ein Geschäft für Tierzubehör einbrechen wollte. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Gegen 22.15 öffnete der 36-Jährige demnach mit Gewalt die Glasschiebetür des Ladens an der Klosterstraße und wurde dabei von einem Anwohner beobachtet, hieß es.

Nachdem der Nachbar die Polizei verständigt hatte, nahmen alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest.

Im Geschäft hatte der mutmaßliche Einbrecher bereits Kassenladen, eine Spendenbox und ein Sparschwein zum Abtransport bereitgestellt. Bei dem einschlägig polizeibekannten Mann ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. (Tsp)

