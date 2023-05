Mitfiebern und weitertanzen Diese Berliner Bars und Clubs zeigen den Eurovision Song Contest

Europa ist wieder im ESC-Fieber und auch Berlin lässt sich anstecken. Die Auswahl an Clubs und Bars, die den Eurovision Song Contest 2023 übertragen, ist groß, der Eintritt überwiegend kostenfrei. Besonders in der queeren Community kann man leidenschaftliche Partys erwarten. Wir haben einen Überblick über die besten Orte zum ESC-Rudelgucken aufgeschrieben.

Treptow-Köpenick

Der Baergarten des Revier-Südost in der Schnellerstraße 137 zeigt ab 20 Uhr den ESC mit Moderation der Dragqueen Morgan Wood. Man kann dort nicht mehr reservieren, aber auf Rest- und Stehplätze hoffen. Auf der After-Party wird DJ Aime You Disco-Musik auflegen und wer dann noch nicht genug hat, kann rüber in den hauseigenen Club und zu Techno in den Sonntagmorgen hineintanzen.

Mitte

In der Bar Saint Jean, die 2021 von einem jungen Franzosen gegründet wurde, wird es wohl ruhiger zugehen. Hier wird der ESC ohne eigene Moderation ab 20 Uhr gestreamt. Die Bar in der Ziegelstraße 29 serviert gute Cocktails, die auch über schlechte Performances hinweghelfen.

Neukölln

„Der Eurovision Song Contest gehört zu den beliebtesten Feiertagen der queeren Community“, schreibt das SchwuZ auf seiner Webseite. Der Club in der Rollbergstraße 26 überträgt das Finale, das von Anna Klatsche und Victoria Bacon moderiert wird, ab 20 Uhr. Wer hier schaut, zahlt 19 Euro, darf aber zur anschließenden Retro-Party bleiben.

Tempelhof-Schöneberg

Im AHA-Berlin, einer der ältesten queeren Organisationen Berlins, wird es ein „betreutes“ Public Viewing geben. In der Monumentenstraße 13 präsentieren Mimi Milano und Gundel Schlauch das Finale und bieten ein Live-Voting an. Um 19 Uhr geht es los.

Friedrichshain-Kreuzberg

Das Rauschgold am Mehringdamm 62 zeigt das ESC-Finale und veranstaltet danach eine Grand-Prix-Party mit der Dragqueen Herrin Deluxe. Da man nicht reservieren kann, gilt das Prinzip, die ersten kriegen die besten Plätze, Einlass ist ab 20 Uhr.