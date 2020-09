Am Sonntag meldete die Gesundheitsverwaltung deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als am Samstag. Von Samstag auf Sonntag gab es in ganz Berlin 83 gemeldete neue Fälle, am Vortag waren es 143. Der R-Wert stieg von 0,89 auf 0,97. Die Sieben-Tage-Inzidenz (wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in einer Woche anstecken) liegt bei 28,3. Am Samstag betrug die Zahl 27,2. (Mehr dazu unten im Blog)

Das Gesundheitsamt in Mitte kommt derzeit mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen nicht mehr hinterher. Das sagte der grüne Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel dem Tagesspiegel. Momentan sei die Situation so, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht mehr innerhalb von 24 Stunden alle betroffenen Kontaktpersonen erreichen und notfalls mit Quarantäneauflagen belegen könnten. Der Bezirk benötige dringend mehr Personal. Der grüne Bezirksbürgermeister spricht sich außerdem für strengere Kontaktbeschränkungen aus, fordert aber berlinweite Lösungen.



