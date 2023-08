Modelabel Live Fast, Die Young Düsseldorfer Streetwear eröffnet Store am Ku’damm

Der große Store in der Schlüterstraße unweit des Kurfürstendamms wirkt modern und luxuriös. Aus den Lautsprechern schallt Rap. Ein paar Treppenstufen führen zu penibel aufgehängten, der Farbe nach sortierten Shirts, Hoodies und Hosen, welche in verschiedenen Varianten das Motto der Marke und ihren Namen selbst tragen: „Live Fast, Die Young“ oder abgekürzt LFDY. Ein aus der Streetwear kaum noch wegzudenkendes Label, das schon einmal auf dem Ku’damm zu finden war, sich räumlich vergrößerte und jetzt in der Seitenstraße einquartierte.

Es ist der fünfte Store der Marke, die 2012 in der rheinischen Modestadt Düsseldorf gegründet wurde. Hier werden oversized Shirts für um die sechzig Euro und Hosen für rund hundert Euro verkauft. Damit liegen die Preise des Stores weit unter denen der angrenzenden Luxusläden. Dabei fügt sich der Store mit seinen glatten Oberflächen und hellen, großflächigen Wänden optisch jedoch perfekt in das elegant-noble Gesamtbild ein.

Junge Kundschaft, begrenzter Eintritt

Die Kundschaft ist verhältnismäßig jung: Zwischen 14 und 40 Jahre alt sei der Großteil der Besucher, berichtet Lukas. Er arbeitet in dem Laden als Barista und verkauft LFDY-Kaffee. Es ist der erste Store des Labels, in dem man sich den hauseigenen Kaffee zubereiten lassen kann. Lukas trägt selbst eins der lässigen, übergroßen Shirts der Marke. Für ihn ist das Label der Inbegriff des aktuellen Zeitgeistes.

Möchte man hier etwas anprobieren, wendet man sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Jedes Kleidungsstück hängt nur ein Mal in jeder Farbe im Laden, die passende Größe wird persönlich für einen herausgesucht. Ist der Store gut gefüllt, werden keine Kunden mehr hereingelassen, sonst funktioniert das Prinzip nicht mehr. Das stößt bei einigen potenziellen Käufern auf Unverständnis, zeigt aber nur, dass der Store sich, was sein Auftreten angeht, sehr wohl am Ku’damm sieht.

Neben der massiv-imposanten Marmorbar liegen in einem Regal wiederverwendbare Kaffeebecher und Basecaps mit der Aufschrift „Live Fast – Coffee & Cigarettes“. Dieser Kontrast aus rebellischem, gleichzeitig kommerziellem Streetstyle und Luxus ist unbestreitbar ein spannendes Phänomen – besonders am Ku’damm.