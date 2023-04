Moderiert von Klaas Heufer-Umlauf Barack Obama tritt live in Berlin auf

Am 3. Mai tritt Barack Obama live in Berlin auf. Um 20 Uhr spricht der frühere US-Präsident in der Mercedes-Benz-Arena über die Chancen und Herausforderungen unserer Zeit.

Und jetzt steht fest, wer den Abend moderiert. Klaas Heufer-Umlauf hat den Zuschlag erhalten. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren des Landes, auch wegen seiner großen Bandbreite.

So kommt man hin Tickets gibt es online unter expansion.space/#tickets. Die Karten kosten zwischen 83 und 550 Euro pro Platz.

Bekannt geworden ist er unter anderem durch die Spielshow „Joko & Klaas“, die er gemeinsam mit seinem Partner Joko Winterscheidt bestritt und durch seine Late Night Berlin Show. Der Kampf gegen Leukämie und der Einsatz für das Lesen- und Schreibenlernen gehören zu seinen vielfältigen ehrenamtlichen Engagements.

Barack Obama ist als cooler und kenntnisreicher Redner überaus beliebt. Für einen Auftritt vor Wall-Street-Bankern soll er wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt 400.000 Dollar bekommen haben. Den Berlin-Besuch hat der 61-Jährige eingebettet in eine Europa-Reise.

Die Abende mit Barack Obama beginnen mit einer Reihe von Begegnungen, bei denen besondere Überraschungsgäste auftreten, die der Moderator jeweils vorstellt. Anschließend werden Themen wie Leadership, Transformation und unternehmerische Verantwortung vertieft.

Am 29. April tritt Barack Obama in Zürich auf. Auch dort moderiert Klaas Heufer-Umlauf. Am 1. Mai ist ein weiterer Auftritt des früheren US-Präsidenten in Amsterdam geplant.

Schon bei seinem ersten offiziellen Besuch 2008 in Berlin wurde er empfangen wie ein Superstar. 200.000 Menschen hörten ihm damals zu, als er an der Siegessäule sprach.