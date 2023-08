Morgens allein zur Schule? Aktionstag will Selbständigkeit von Berliner Schulkindern stärken

Neues Schuljahr, neue Zweifel: Darf sich das Kind morgens allein auf den Weg machen? Um Schulkinder in ihrer Selbständigkeit zu stärken, fand am Dienstag auf dem Tempelhofer Feld der Aktionstag „Sichtbar mobil zur Schule“ statt. Etwa 220 Zweitklässler konnten dort Parcours absolvieren: zu Fuß, mit dem Rad oder an Simulatoren und alles begleitet von Ratschlägen der Polizei. „Es ist wichtig, dass Kinder früh lernen, wie sie ihren Schulweg sicher und in zunehmendem Maße auch selbstständig bewältigen“, sagte Schulstaatssekretär Torsten Kühne (CDU). Dazu bräuchten sie aber Eltern, die ihren Kindern „die Sicherheit geben, auch allein etwas zu schaffen“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dass viele Berliner Eltern ihren Kindern diesbezüglich eher wenig zutrauen, zeigen jüngste Erhebungen des ADAC: Berlin ist Hauptstadt der Elterntaxis. 31 Prozent der Schulwege wurden demzufolge in den Wintermonaten mit dem elterlichen Auto zurückgelegt. Selbst im weitläufigeren Brandenburg waren es nur 25 Prozent, im Bundesschnitt gar nur 22 Prozent.

Paradoxerweise werden die motorisierten Eltern so selbst zum Hauptrisiko für andere Schulkinder, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. 1890 Kinder sind auf Berlins Straßen im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Schule verunglückt. Das sind, ausgehend von 195 Schultagen pro Jahr, zehn am Tag – Tendenz steigend. Verkehrssenatorin Manja Schreiner sagte, man versuche, mit Veranstaltungen wie dieser „die Öffentlichkeit für die Thematik zu sensibilisieren und zu mehr Umsicht aufzurufen“.

Organisiert wird der Aktionstag von der Bürgerstiftung Berlin. Auch für Vorstandsvorsitzende Andrea Grebe hat „Verkehrssicherheit gerade in einer Großstadt wie Berlin und gerade zu Schulbeginn für alle Verkehrsteilnehmenden höchste Priorität“. Mehr Infos zur Schulwegsicherheit: berlin-sicher-mobil.de