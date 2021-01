Müller gegen generelle Ausgangssperren - und für OP-Masken im Nahverkehr

Am Montag hatte Berlins Regierender Bürgermeister schon einmal bei Phoenix seine Vorstellungen für die Fortschreibung der Corona-Regeln skizziert. Danach gab es jedoch noch eine Runde der Ministerpräsidentenkonferenz, deren Vorsitzender er ist, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Am Dienstagmorgen zeigte sich: Michael Müller hat dadurch seine Positionen für das Bund-Länder-Gespräch am Dienstag nicht verändert. Im "Morgenmagazin" der ARD sprach er sich gegen eine generelle Ausgangssperre in ganz Deutschland aus, lehnte weitere Eingriffe ins Privatleben ab und forderte strengere Vorgaben zum Homeoffice. Und eine FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr? Da, meint Müller, könnten womöglich auch schon OP-Masken reichen.

An Ausgangssperren verpflichtend für alle Bundesländer glaubt Müller nicht. Ausgangssperren würden nur für solche Gegenden Sinn machen, die gute Erfahrungen damit gemacht haben und wo sie notwendig seien, sagte Müller in der ARD. Das könne etwa von der Inzidenz abhängen.

"Wir gehen hart ins Familienleben rein, da ist ein Ende der Fahnenstange erreicht", erklärte Müller zudem. Nun müsse in anderen Bereichen angegriffen werden. Zum Beispiel beim Thema Präsenzpflicht im Beruf. "Es gibt viel mehr Spielraum, das haben wir im Frühjahr gesehen", so Müller, bezogen darauf, dass es deutlich mehr Mobilität gibt als noch in der ersten Corona-Welle. Er wolle mit Kanzlerin Angela Merkel und den anderen Länderchefs schauen, wie diese Präsenzpflicht umgedreht werden könnte. Eine Idee in der Homeoffice-Frage ist: " Arbeitgeber müssen begründen , warum Arbeitnehmer dringend zum Arbeitsplatz kommen müssen - und warum es nicht auch von zu Hause aus geht", so Müller.





Wenn Menschen doch mit der Bahn zur Arbeit fahren müssten, sei es das Ziel "zu schützen, wo man die Abstände nicht einhalten kann". Die Runde mit verschiedenen Wissenschaftler am Montagabend sei dafür sehr wichtig gewesen. Ob es verpflichtend die FFP2-Maske sein müsse in Bus und Bahn, oder ob nicht auch die OP-Masken reichen, das würde heute auch nochmal diskutiert. "Die Experten haben uns gestern gesagt, dass auch diese einfachen Masken schon deutlich mehr Schutz bieten als die normalen Stoffbedeckungen", so Müller. (mit Christopher Stolz)