Müllabfuhr und BSR-Höfe betroffen Einschränkungen bei der Berliner Stadtreinigung in der kommenden Woche

Berlinerinnen und Berliner müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) einstellen. Hintergrund sind die jährlichen BSR-Personalversammlungen.

Wie das Landesunternehmen am Mittwoch mitteilte, wird das Service-Center am Dienstag (10. Oktober) nur zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar sein. Kundinnen und Kunden sollen außerdem mit längeren Wartezeiten rechnen. An diesem Tag tagt die BSR-Hauptverwaltung.

Wegen der Personalversammlung der Straßenreinigung werden am kommenden Mittwoch (11. Oktober) Reinigungsleistungen nur eingeschränkt ausgeführt.

Der Abfuhrtermin für Restmüll-, Biogut- und Wertstofftonnen verschiebt sich zudem von Freitag (13. Oktober) um einen Tag auf Samstag (14. Oktober).

Wer Sperrmüll und Restabfall wegbringen möchte, muss ebenfalls mit Einschränkungen rechnen: Am 13. Oktober bleiben die Recyclinghöfe sowie die Mechanischen Behandlungsanlagen Gradestraße und das Müllheizkraftwerk Ruhleben geschlossen.