Eine Festnahme und 15 Durchsuchungsbeschlüsse: Justiz und Polizei sind erneut gegen mutmaßliche Betrüger vorgegangen, die Coronahilfen erschlichen haben sollen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht laut Auskunft der Staatsanwaltschaft ein 30-Jähriger, der zusammen mit einem Geschäftspartner im April unrechtmäßig mehrere hunderttausend Euro von der Investitionsbank kassiert haben soll.

Dazu sei der nicht mehr betriebene Edelmetallhandel des 30-Jährigen benutzt worden. Beide Verdächtige sollen zudem überwiegend mittellose Strohleute eingeschaltet haben, die bei der Förderbank vortäuschten, Unternehmer zu sein. Aus zehn Anträgen kamen allein 145.000 Euro zusammen.

Die Ermittler konnten den 30-Jährigen am Dienstag in seiner Wohnung in Neukölln verhaften. Bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume stellten sie zudem umfangreiches Beweismittel sicher, hieß es in der Mitteilung von Mittwoch. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits Vermögenswerte von mehr als 200.000 Euro beschlagnahmen lassen. Einen Zusammenhang zur sogenannten Clankriminalität gebe es nicht, hieß bei der Justiz.

Bis Ende Mai sind im Zuge der berlinweiten Ermittlungsverfahren bislang Vermögenswerte in Höhe von 3,5 bis 4 Millionen Euro sichergestellt worden.

Die Dunkelziffer für den entstandenen Schaden dürfte sehr hoch sein, sagte eine Sprecher der Staatsanwaltschaft. 500 Ermittlungsverfahren sind eröffnet worden, "und täglich kommen 40 neue hinzu". Erst dieser Tage hatte der Bund dem Land Berlin vorgeworfen, die Zuschüsse zu lax verteilt zu haben.

Justiz widerspricht Förderbank

Die Justiz widersprach in diesem Zusammenhang der Darstellung der Investitionsbank, wonach kein Ärger drohe, wenn jemand freiwillig unrechtmäßige Coronahilfen zurückzahle. Das sei ja nur ein Versehen und kein versuchter Betrug. "Das geht natürlich nicht", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Betrug ist Betrug".

Der 30-Jährige sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.