Mutmaßliches Tötungsdelikt in Berlin-Pankow Fünfjährige hatte „mindestens eine Stichverletzung“

Nach dem Tod einer Fünfjährigen in Berlin-Pankow sind weitere Details zu dem mutmaßlichen Verbrechen bekannt geworden. Das am Dienstagabend gefundene Mädchen habe „mindestens eine Stichverletzung“ aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Zuvor hatte ein Polizeisprecher am Dienstag gesagt, das Kind habe Verletzungen, „wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht“.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen zu den Hintergründen fort. So solle der festgenommene Verdächtige am Mittwoch befragt werden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war unklar, ob sich der deutsch-türkische 19-Jährige äußern wird. Der junge Mann war am Dienstag festgenommen worden. Nach Tagesspiegel-Informationen prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft, ob sich der Tatverdacht erhärtet und der Mann heute einem Haftrichter vorgeführt werden kann, damit er in Haft kommt.

Der Fundort im Bürgerpark Pankow wurde am Dienstagabend weiträumig abgesperrt und untersucht. © Alexander Fröhlich

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagierte bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie bei Twitter.

Passanten fanden das Kind schwer verletzt im Park

Nach Angaben der Polizei hatten Passanten das Kind gegen 17.40 Uhr leblos und schwer verletzt im Bürgerpark Pankow entdeckt. Eine Reanimation sei erfolglos verlaufen. Das Kind war noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb es.

Der 19-jährige Verdächtige sei in der Nähe des Parks festgenommen worden. Die vierte Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Der Mann habe einen Bezug zu dem Mädchen, das die deutsch-polnisch-türkische Staatsangehörigkeit besitze, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel.

In welcher Beziehung das Opfer und der Festgenommene konkret zueinander standen, ist nach Tagesspiegel-Informationen weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei und Medien hatten das Alter des Kindes zunächst mit vier Jahren angegeben, dies wurde später von der Polizei auf fünf Jahre korrigiert.

Der Fundort liegt in der Nähe eines Ziegengeheges. © Alexander Fröhlich

Polizistinnen und Polizisten hatten bis in den späten Abend Spuren im Bürgerpark Pankow gesichert. Nun sollen mögliche Zeugen befragt werden. Wann die Obduktion der Leiche des Mädchens erfolgt, war zunächst unklar. Nach dem Tod der Fünfjährigen stellten Menschen in der Nähe des Fundortes Kerzen auf, eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier wurden abgelegt.

Am späten Abend hatte eine Einsatzhundertschaft der Polizei den Park weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung suchte gemeinsam mit der Rechtsmedizin den mutmaßlichen Tatort mit Taschenlampen ab. Die Technische Einheit der Polizei Berlin hatte zudem einen Lichtmast aufgestellt.

Zuvor hatte die Polizei laut einem Bericht des RBB mit knapp 100 Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem Kind gesucht. Die Fünfjährige hatte sich demnach zuletzt im „Paule-Park“ hinter dem Rathaus-Center in Pankow aufgehalten, der etwa 300 Meter entfernt vom Fundort liegt. Seit etwa 14.45 Uhr habe jede Spur des Mädchens gefehlt.

Der Fundort liegt nach Tagesspiegel-Informationen in der Nähe eines Ziegengeheges, das bei Familien und Kindern sehr beliebt ist. (mit dpa)

