Mysteriöser Leichenfund in Berlin Frau und Kleinkind sind identifiziert als Mutter und Sohn aus Weißensee

Nach dem Fund zweier Leichen im Weißen See in Berlin-Pankow haben die Ermittler die Identität der beiden am Mittwoch festgestellt. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Berlin am Mittwochabend mitteilten, handelt es sich um eine 29-jährige Frau aus Weißensee und ihren 20 Monaten alten Sohn.

Die Polizei hatte die beiden Leichen zunächst nicht identifizieren können. Sie waren zwar bekleidet, doch Ausweispapiere waren nicht zu finden. Ein Abgleich mit den Listen der Vermisstenstelle beim Landeskriminalamt hatte keinen Treffer ergeben.

Fahrzeuge der Polizei am Ufer des Weißen Sees in Berlin-Pankow nach dem Fund der Leichen am Montag. © dpa/Jörg Carstensen

Wie der Tagesspiegel am Mittwochabend erfuhr, sollen Mutter und Sohn beide keinen deutschen Staatsbürger sein. Welchen Status sie als Flüchtlinge haben, sei noch unklar. Anhand der Hautfarbe werde davon ausgegangen, dass es sich um schwarze Menschen handelte, hatte es zunächst seitens der Staatsanwaltschaft geheißen.

Nach der stundenlangen Obduktion am Dienstag und dem vorläufigen Bericht der Rechtsmedizin sollen die Frau und der kleine Junge ertrunken sein. „Verletzungen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten, wurden an den Leichen nicht festgestellt“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Es werde weiter ermittelt, vor allem auch zu den Umständen des Todes der beiden, hieß es.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111

„Die Körper könnten mehrere Wochen im Wasser gelegen haben“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Nach den Tagesspiegel-Informationen über den Zustand der Leichen dürften es mindestens zwei Wochen gewesen sein. Passanten hatten die Leichen am Montagnachmittag am Ufer des Weißen Sees entdeckt. Die 5. Mordkommission hat den Fall übernommen.

