Nach 89 Tagen Hungerstreik Klimaaktivist Metzeler-Kick ins Berliner Bundeswehr-Krankenhaus eingeliefert

Wegen seines lebensbedrohlichen Zustandes ist der Klimaaktivist Wolfgang Metzeler-Kick am Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab die Initiative „Hungern bis ihr ehrlich seid“, zu der Metzeler-Kick gehört, bekannt.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Soeben wurde Wolfgang Metzeler-Kick ins Bundeswehr-Krankenhaus eingeliefert“, hieß es in der um 20.44 Uhr verschickten Mitteilung. „Der Ingenieur des technischen Umweltschutzes befindet sich nun schon seit 89 Tagen im Hungerstreik, um den Bundeskanzler Olaf Scholz zu Klimaehrlichkeit aufzufordern.“

Der Gesundheitszustand des 49-Jährigen sei von dem betreuenden medizinischen Team zuletzt als „akut lebensgefährlich“ eingestuft worden, hieß es weiter.

Metzeler-Kick hatte erst am Montagmorgen in einer Pressekonferenz angekündigt, ab Mittwoch in den trockenen Hungerstreik überzugehen. Zuletzt hatte er noch Wasser getrunken, darauf wollte er ab dann auch verzichten. Normalerweise sterben Menschen in solchen Fällen binnen weniger Tage. Sein 34-jähriger Mitstreiter Adrian Lack, der seit 28 Tagen hungert, will ebenfalls ab Mittwoch gar nichts mehr zu sich nehmen.