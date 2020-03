Berlin will nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel zwischen 80 und 100 schutzbedürftige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Wann die Kinder nach Berlin kommen, sei aber noch unklar, erklärte Geisel am Montag im RTL/n-tv-„Frühstart“. „Das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Bundesregierung diese Entscheidung umsetzt. Ich denke, eher heute als morgen“, sagte Geisel.

„Berlin ist sehr gerne hilfsbereit, unser Angebot, bis zu 80 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufzunehmen, steht“, sagte Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) bereits am vergangenen Mittwoch dem Tagesspiegel. „Es sind sehr bewegende Bilder, die man aus den Lagern in Griechenland sieht.“

Wie vergangene Woche berichtet, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach, dass Berlin bereit und in der Lage sei, Migranten aufzunehmen. „Menschenrecht ist unteilbar“, so Breitenbach. „Wir nehmen nach wir vor Verantwortung wahr für Menschen in Not und sind bereit, Menschen aufzunehmen.“ 2000 Plätze habe man in bestehenden Unterkünften frei.

Wie der RBB berichtet, sollen in Berlin noch weitere Unterkünfte reaktiviert werden, etwa in der Buchholzer Straße, die demnach von Sozialsenatorin Breitenbach als "Reserve" bezeichnet wird. Das Containerdorf werde so betrieben, dass man es nur noch aufschließen müsse, sagte Breitenbach laut RBB. Am Tempelhofer Feld sollen dem Bericht zufolge weitere 1000 Plätze errichtet werden. Dafür sollen dort leergezogene Container reaktiviert werden.

Der Koalitionsausschuss hatte am Montag beschlossen, 1000 bis 1500 Kinder aus griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Der Beschluss habe eine Weile auf sich warten lassen, aber er sei stolz auf die Bundesregierung, dass sie jetzt diese humanitäre Entscheidung getroffen habe, erklärte Geisel. (dpa/Tsp)