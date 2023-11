Nach Aus für T5 am BER : Berliner Flughafenbahnhof „Terminal 5“ heißt künftig wieder „Schönefeld“

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll der Bahnhof am früheren Flughafen Schönefeld wieder umbenannt werden, so der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Das soll die Orientierung erleichtern.