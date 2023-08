Abschied von einer Legende Letzte Führungen durch Terminal 5 des Flughafens Schönefeld

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Berliner Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer montags mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos und ganz unkompliziert bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Julia Schmitz mit folgenden Neuigkeiten:

Gegen das Vergessen: Sabine Musial leitet das Tagebuch- und Erinnerungsarchiv in Altglienicke

Verkehrsberuhigtes Alt-Treptow: Bezirk geht den nächsten Schritt in Richtung Kiezblock

Berlin baut und baut und baut: Knapp 70 Prozent der Neubauten entstehen in den östlichen Außenbezirken

Kein Wasser mehr da: Verband will Tesla-Erweiterung in Grünheide nicht zustimmen

Bezirke brauchen dringend Personal: Treptow-Köpenick ganz vorne mit dabei bei unbesetzten Stellen

Professioneller Geigenspieler: Die Joseph-Schmidt-Musikschule hat einen neuen Leiter

Lesungen, Musik und Kinderschminken: Kultursommertag in der Mittelpunktbibliothek Köpenick

Abschied von einer Legende: Die letzten Führungen durch Terminal 5 des Flughafens Schönefeld

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Lösung gefunden? CDU stoppt Ergänzungsbau auf dem Pausenhof der Oberseeschule

„Diskriminierungsfreier Raum“: Das Maggie wird 10

Gottesdienst mit Bands: Die Geschichte des Internationalen Gospel Centers

Wohnheim für Ex-Suchtkranke soll erst weg, wenn ein Ersatzstandort gefunden ist

Festspiele für Luftartist:innen auf dem Tuchollaplatz

Entdeckung 1706: Kanadische Künstlerin arbeitet mit Berliner Blau

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.