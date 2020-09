Rund 25 Kilometer Pop-up-Radwege sind seit Beginn der Coronakrise entstanden - zunächst, um auf die schnell gestiegene Anzahl der Radfahrer zu reagieren. Bald schon deutete sich an: Aus den provisorischen Trassen könnten Dauermaßnahmen werden, immerhin gab es schon eine Verlängerung bis Ende des Jahres. So schnell können Radwege in Berlin entstehen, jubelten Befürworter.

Nun hat das Verwaltungsgericht dem Eilantrag eines AfD-Abgeordneten gegen Pop-up-Radwege in acht Fällen stattgegeben. Was bedeutet das für das Projekt als Ganzes?

Wann fällt eine endgültige Entscheidung?

Am Dienstagvormittag war beim Oberverwaltungsgericht (OVG) noch nichts eingegangen. Die von der Verkehrsverwaltung angekündigte Beschwerde wird beim Verwaltungsgericht eingelegt und dann wird der Vorgang an das OVG übermittelt.

Wie zuletzt bei den Corona-Demos zu sehen war, kann das OVG sehr schnell sein. Bei den Radwegen eilt es aber nicht, es kann also einige Wochen dauern, obwohl es sich um ein Eilverfahren handelt. Das gibt der Verkehrsverwaltung immerhin Gelegenheit, bei der Begründung nachzubessern, mit einer tragfähigen Argumentation- dies müsste das OVG dann auch berücksichtigen.

Müssen die Radwege bereits abgebaut werden?

Die Entscheidung des Gerichts ist sofort vollziehbar, daher müssten die Radwege eigentlich gleich abgebaut werden. Konkret muss der jeweilige Bezirk dann die Baustellenbaken einsammeln und die Fahrbahnmarkierungen entfernen.

Das kann dadurch verhindert werden, dass zusammen mit der Beschwerde auch die Aussetzung der sofortigen Vollziehung beantragt wird - so hat es die Verkehrsverwaltung vor. In diesem Falle kann abgewartet werden, bis das Oberverwaltungsgericht entschieden hat.

Bleibt es bei der sofortigen Vollziehbarkeit und werden dennoch keine Pop-up-Radwege abgebaut, kann der Antragsteller - der AfD-Abgeordnete Frank Scholtysek - Vollstreckungsantrag stellen.

Dürfen Pop-up-Radwege nun beparkt werden?

Auf Twitter schrieb ein Nutzer am Montagabend, dass der temporäre Radweg in der Kantstraße zugeparkt sei. Die Polizei würde nach dem gerade erst ergangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts dagegen aber nicht mehr vorgehen.

Das stimmt aber offenbar nicht, wie ein Anruf bei der Pressestelle der Polizei ergab. "Die bislang gültige Regelung hat Bestand. Erst wenn alle Instanzen begangen wurden und der Beschluss rechtskräftig ist, treffen wir dazu eine Regelung."

Ob die Beamten diesbezüglich nochmal eine separate Anweisung bekommen haben oder ob dies als "Rucksackwissen" der Kolleginnen und Kollegen vorausgesetzt werde, wusste der Sprecher nicht.

Was bedeutet der Beschluss für die neun Radwege, die nach Klageeingang umgesetzt wurden?

Nichts. Der Beschluss bezieht sich nur auf die acht angegriffenen Radwege, und nur für sie hat das Gericht die Begründungen geprüft.

Können bis zur Klärung weitere Pop-up-Radwege entstehen?

Im Grunde ja - ob diese dann rechtlich in Ordnung sind, würde sich zeigen, wenn sie jemand erneut vor Gericht angriffe. Es kommt am Ende auf die Begründung an.

Was bedeutet der Beschluss für die Verkehrswende? Ist eine fahrradfreundliche Stadt überhaupt möglich?

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist die Rechtsgrundlage, auf die sich die Verwaltung stützt, wenn sie Radwege schafft. Diese ist ein Bundesgesetz und wird insbesondere von den Grünen dafür kritisiert, zu autofahrerfreundlich zu sein.

Tatsächlich ist es nicht möglich, Radwege einfach zu schaffen, weil man sie für politisch wünschenswert hält oder weil man den Autofahrern Platz wegnehmen will zugunsten von Radfahrern und Fußgängern. Eine fahrradfreundlichere Stadt ist dennoch möglich - der Begründungsaufwand ist aber höher als er wäre, wenn die Grünen die StVO geschrieben hätten. Ändern kann man sie, weil es sich um ein Bundesgesetz handelt, nur über eine Bundesratsintiative.