Nach dem Tod des Hertha-Präsidenten Trauermarsch für Kay Bernstein in Berlin gestartet

Hunderte Menschen haben sich am kalten Sonntagvormittag am Theodor-Heuss-Platz versammelt, viele tragen Schwarz oder eine Trainingsjacke von Hertha BSC. Sie alle sind in stiller Trauer vereint, sie trauern um ihren verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein. Ein Blumenladen am Platz macht gerade vermutlich das Geschäft seines Lebens: Fans decken sich dort mit Rosen ein. Immer wieder umarmen sich Fans, immer wieder halten sie in Trauer inne.

Kay Bernstein, der Mann, der früher selbst einer der engagiertesten Fans war, ist am vergangenen Dienstag gestorben, erst 43 Jahre alt. Natürliche Todesursache, hat die Obduktion ergeben.

Die Trauer der Fans ist deshalb so groß, weil Bernstein aus ihrer Sicht das Hertha-Gen hatte, diese vollkommene Hingabe an den Verein, als Fan, aber auch als Präsident.

Thorsten Hinz hat Kay Bernstein einst selbst als Vorsänger in der Kurve erlebt. © Frank Bachner

Das schildert auch Thorsten Hinz, der am Morgen zum U-Bahnhof Kaiserdamm gekommen sich. Hier haben sich einige Anhänger der Hertha versammelt, um gemeinsam zum Theodor-Heuss-Platz zu laufen. Der 48-jährige Hinz ist Hertha-Fan, seit er denken kann, geht jedes Wochenende ins Stadion – und hat Kay Bernstein selbst als Vorsänger in der Kurve erlebt.

Bernstein hatte die Ultras-Fan Gruppe „Harlekins 98“ mitgegründet, er hatte die Fans in der legendären Ostkurve, dem Stammplatz der härtesten Hertha-Fans, mit Parolen aufgepeitscht und den Vorsänger gegeben, er war immer einer der Ihren geblieben. Die Harlekins haben zu diesem Marsch eingeladen.

Thorsten Hinz sagt: „Kay Bernstein hinterlässt eine große Lücke.“ Der Präsident sei bei den Fans beliebt gewesen, „weil er selbst aus der Kurve kam“. Er hofft, dass der Verein den von Bernstein angestoßenen „Berliner Weg“ fortsetzt – die Profimannschaft mit vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auszustatten und auch auf Mitarbeiter mit Vereinshistorie zu setzen.

Trauer um Bernstein, Sorge um „Berliner Weg“

Auch Emanuel Plisckowsky schätzt den „Berliner Weg“ und hat nach dem Tod Bernsteins Sorge, dass dieser nicht weitergeführt wird. „Ich sehe niemanden, der das machen könnte“, sagt der 35-Jährige.

Für Hertha-Fan Emanuel Plischkowsky (35) war Kay Bernstein „die Seele des Vereins“. © Frank Bachner

Die Nachricht, dass Bernstein verstorben ist, habe er zunächst gar nicht glauben können. „Ich habe mein Handy ausgeschaltet und es verdrängt“, erzählt Plisckowsky, der nach eigenen Angaben früher selbst bei den Harlekins aktiv war. Auch er habe Bernstein als Vorsänger erlebt, ihm später bei der Wahl zum Vereinspräsidenten seine Stimme gegeben.

„Das war eine richtige Befreiung, als er gewählt wurde“, erinnert sich der 35-Jährige. „Er war die Seele des Vereins, hat Hertha wieder zu dem gemacht, was Hertha einmal war.“ Das heutige Spiel sei ihm völlig egal. „Ich habe bis heute Morgen nicht mal gewusst, gegen wen es geht. Falls Düsseldorf hier 3:0 gewinnt, stört mich das heute nicht“, sagt Plischkowsky, dem beim Reden die Tränen kommen.

Langsam zieht sich der Marsch zum Olympiastadion, die Stimmung ist gedrückt, Alkohol und Pyrotechnik sind ausdrücklich nicht erwünscht. Das hier ist ein Trauer-, kein Fanzug in freudiger Erwartung eines Spiels.

Hertha spielt um 13.30 Uhr im Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf. Die Berliner Spieler werden Trauerflor tragen, die Fans haben ihren Trauerflor symbolisch in ihren Herzen.