Seit Tagen wartet die Welt auf Berlins Innensenator. Was ist wirklich dran an den Vorwürfen, dass die Berlinwahl nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist? Wie geht es weiter? Was droht juristisch im schlimmsten Fall?

Aber Andreas Geisel tut mehr als eine Woche nach dem Wahlabend etwas, was man von dem aufrechten Sozialdemokraten nicht gewohnt ist: Er steckt den Kopf in den Sand, versteckt sich. Auch intern soll er „angefasst“ auf Nachfragen zur Wahl reagieren. Vogel-Strauß-Taktik in Perfektion.

Im Senat referierte Geisel am Dienstag zwar einen Bericht über das Chaos am Wahlsonntag - allerdings nur mündlich. Zur Pressekonferenz erschien er erst gar nicht. Stattdessen kam überraschend Parteifreund und Finanzsenator Matthias Kollatz.

Unverständlich erscheint, was in der Innenverwaltung vor sich geht: Erst wies man – korrekterweise – daraufhin, rein praktisch nicht für die Durchführung der Wahl verantwortlich zu sein. Doch auch wenn es noch kein Endergebnis der Prüfung zu verkünden gibt: Die Aufgabe eines mit der Rechtsaufsicht über Wahlen betrauten Innensenators wäre es, Unsicherheit zu nehmen, über das eigene Vorgehen aufzuklären, wo es geht. Nichts dergleichen passiert.

Stattdessen scheint Andreas Geisel in Sorge um seine Karriere als möglicher Super-Senator für Bauen und Verkehr im nächsten Regierungsbündnis. Nicht, dass doch irgendwas an ihm hängen bleibt. Eine Bewerbung für noch mehr Verantwortung ist das nicht.