Nach Diebstahl in Neukölln Unbekannter reißt Frau mehrere Meter mit Auto mit – Polizei bittet um Hinweise

Nach einem räuberischen Diebstahl in Berlin-Neukölln bittet die Berliner Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Dafür veröffentlichte die Behörde am Donnerstag eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters und des Fluchtfahrzeugs.

Demnach kam es am 6. Juni gegen 14.30 Uhr in einem Spätkauf in der Sonnenallee Ecke Braunschweiger Straße zu der Tat. Der Unbekannte riss einer 51-Jährigen ihre Kette vom Hals und floh anschließend in ein vor dem Geschäft parkendes Auto. Die Bestohlene verfolgte den Dieb jedoch und lehnte sich durch das offene Beifahrerfenster mit ihrem Oberkörper in den Wagen.

Plötzlich gab der Unbekannte den Polizeiangaben zufolge ruckartig Gas, wodurch die Frau mit dem Oberkörper ins Auto fiel, ihre Beine hingen aber noch aus dem Wagen. Die 51-Jährige wurde mehrere Meter weit mitgerissen, bis ihre Beine gegen ein geparktes Fahrzeug prallten. Durch die Kollision wurde die Frau aus dem Auto geschleudert. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche an den Beinen und am Becken und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Dieb konnte unerkannt fliehen.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

dunkle, kurze Haare

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt sich laut Polizei um einen dunkelgrauen oder anthrazitfarbenen Kombi älteren Baujahrs, möglicherweise ein Opel Astra G. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich in dem Wagen ein Kennzeichen, das in der Nacht vom Freitag, den 2. Juni zum Samstag, den 3. Juni 2023 auf dem Aldi-Parkplatz in Marienfelde am Richard-Tauber-Damm 6 gestohlen worden war. Den Beamten nach könnte es sein, dass der Wagen zuvor einige Tage lange ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich zu melden. Auch Menschen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug und dem Fluchtweg machen können oder in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni auffällige Beobachtungen auf dem Aldi-Parkplatz gemacht haben, sollen die Polizei kontaktieren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer 030 4664 573110 oder per E-Mail am Dir5K31@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich auch bei der Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)