Nach Explosion von Kugelbombe in Neukölln Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach Tatverdächtigem

Mit Bildern fahndet die Berliner Polizei nach einem Unbekannten, der im November in Neukölln zwei Polizisten eine Kugelbombe hinterhergeworfen haben soll. Durch die Explosion wurden die beiden Beamten sowie ein fünfjähriges Mädchen verletzt.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Bei dem Angriff am Abend des 4. November 2023 an der Reuterstraße Ecke Sonnenallee erlitt die Fünfjährige Verbrennungen im Halsbereich, die beiden Beamten erlitten Knalltraumata und mussten ihren Dienst beenden. Alle Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Gesuchte steht im Verdacht, mit einer Kugelbombe zwei Polizisten und ein fünfjähriges Mädchen verletzt zu haben. © Polizei Berlin

Wie die Berliner Polizei damals mitteilte, alarmierte ein Bewohner gegen 20 Uhr die Polizei wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts zur Reuterstraße. Als die beiden Beamten sich dem Wohnhaus an der Ecke zur Sonnenallee näherten, explodierte die Bombe in unmittelbarer Nähe.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet?

Wer kann Angaben zu etwaigen Mittäterinnen oder Mittätern machen? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030-4664952880 oder per E-Mail an lka52baonahost-ea-erm@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle und an die Staatsanwaltschaft Berlin können Hinweise gegeben werden.

Bei den Polizisten soll zu dem Zeitpunkt eine rund zehnköpfige Menschengruppe vor einem Restaurant gestanden haben. Zu dieser Gruppe gehörten ein Elternpaar und deren zwei Kinder, von denen eines das verletzte Mädchen war. Zeugen hatten laut Polizei einen männlichen Jugendlichen bemerkt, der den Sprengkörper abgeworfen und danach in Richtung Sonnenallee geflüchtet sein soll.

Was sind Kugelbomben?

Kugelbomben sind Feuerwerkskörper, die normalerweise von Feuerwerkern zusammengebaut und – aus Rohren abgeschossen – für große Höhenfeuerwerke verwendet werden. (Tsp)