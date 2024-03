Die Polizei konnte am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Vergewaltiger dank eines Hinweises aus der Bevölkerung ermitteln. Der 33-jährige Mann wurde gegen 18:45 Uhr in Lichtenberg vorläufig festgenommen.

Der Mann soll in der Berliner U-Bahnlinie U3 Anfang Februar eine Frau vergewaltigt haben. Am Mittwochabend machte die Polizei den Fall publik und veröffentlichte mehrere Videos, die den Tatverdächtigen zeigten.

Den Angaben nach stand der bis dahin Gesuchte im Verdacht, am 9. Februar, einem Freitag, zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr sein Opfer in der U3 in Richtung Zehlendorf zunächst sexuell genötigt und anschließend vergewaltigt zu haben. Genauere Angaben zum Tathergang und zur Identität der Frau machte die Polizei nicht.

An der Endhaltestelle Krumme Lanke verließ der Verdächtige laut Polizei die Bahn und ging über den Bahnhofsvorplatz – vermutlich zum gegenüberliegenden Bus der Linie 118 in Richtung S-Bahnhof Wannsee. Die Aufnahmen, die aus einer Überwachungskamera der BVG stammen, zeigen den dunkelhaarigen Mann, wie er den Bahnsteig, die Rolltreppe und die Bahnhofshalle der U-Bahnstation durchquert.

Die Ermittlungen dauern an.