Update Nach Messerstichen in Berlin-Pankow : Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen Bekannten von Thilo W.

Im Fall in der Vinetastraße erstochenen Pflegers hat es am Samstag eine Festnahme gegeben. Ein 25-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord aus Habgier vorgeworfen – und zur Vertuschung.