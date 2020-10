Zwei Monate nach dem Rücktritt von Andreas Kalbitz will die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag am Dienstag einen neuen Vorsitzenden wählen – und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke setzt schon klare Zeichen, wer sein Favorit ist. Und das ist offenbar Hans-Christoph Berndt, Chef es Vereins „Zukunft Heimat“.

Am Montag kündigte der Verein an, dass er am Freitag bei seiner Demo in Cottbus Höcke erwartet wird. Berndt leitet den Verein „Zukunft Heimat“, der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird.

Berndt sei wie Kalbitz ein „erwiesener Rechtsextremist“, hatte Landesverfassungsschutzchef Jörg Müller gesagt. Auch der Landesverband der AfD wird wegen Verdachts auf rechtsextremistische Umtriebe nachrichtendienstlich beobachtet – ebenso Höckes Landesverband in Thüringen.

Höcke und Kalbitz waren das Führungsduo des Ende April vorgeblich aufgelösten „Flügel“ der AfD. Beide Landesverbände sind vom „Flügel“ dominiert.

Björn Höcke wird bei einer Demonstration des rechtsextremen Vereins „Zukunft Heimat“ erwartet.

Der Auftritt von Höcke am Freitag bei Berndts Verein ist daher auch ein erneutes klares Signal: Der in der Ost-AfD beliebte Höcke stärkt Berndt den Rücken, Bedenken gegen Berndt als Fraktionschef wegen der Rechtsextremismus-Einstufung werden damit prominent beiseite geschoben.

Berndt hat rechtsextreme Konkurrenz um den Fraktionsvorsitz

Dennoch wird eine Kampfabstimmung erwartet, denn um das Amt bewerben sich die neben Berndt die Vize-Fraktionschefin Birgit Bessin und der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch.

Kalbitz war im August nach seinem Parteiausschluss zurückgetreten, nachdem er seinen Vertrauten Hohloch durch einen angeblich freundschaftlichen Knuff einen Milzriss zugefügt hatte. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz bereits im Mai die Mitgliedschaft aberkannt und dies mit früheren Kontakten ins rechtsextreme Milieu begründet.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können. ]

Bessin gehörte zu den ersten Unterzeichnern der „Erfurter Resolution“ des inzwischen aufgelösten rechtsnationalen „Flügels“ der Partei um den Thüringer Fraktionschef Höcke.

Hohloch war nicht nur Vertrauter von Kalbitz, sondern auch Landesvorsitzender des AfD-Nachwuchses „Junge Alternative“, die ebenfalls wegen des Verdachts des Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Dennis Hohloch (AfD), einer von Berndts Konkurrenten um den AfD-Fraktionsvorsitz in Brandenburg. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Unter dem Motto „Flügel statt Flügel“ wollen der Starpianist Igor Levit und weitere Künstler am Vormittag vor dem Landtag gegen die AfD anspielen. Sein Kommen habe auch der Sänger und Frontmann der Band „Die Prinzen“, Sebastian Krumbiegel, zugesagt, sagte Aktionskünstler Rainer Opolka, einer der Organisatoren. Das Motto bezieht sich auf die inzwischen aufgelöste, rechtsnationalen AfD-Gruppierung „Flügel“.