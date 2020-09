Nicht im Stillen, sondern in aller Öffentlichkeit führt Sawsan Chebli ihren Kampf gegen Roland Tichy. Nachdem sie vor einer Woche bei Twitter eine sexistische Herabwürdigung im Magazin „Tichys Einblick“ verbreitet hatte, fordert die Berliner SPD-Politikerin den Herausgeber Roland Tichy nun auf, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.

Ein entsprechendes Schreiben ihrer Anwaltskanzlei Schertz Bergmann veröffentlichte sie am Montagabend ebenfalls bei Twitter. Frist: Mittwoch, 30. September, 12 Uhr.

In der Oktober-Ausgabe von Tichys gedrucktem Magazin hatte der Autor Stefan Paetow in der Rubrik "Der etwas andere Monatsrückblick" Chebli auf allein körperliche Merkmale reduziert. Im Zusammenhang mit ihrer Kandidatur gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller um die Bewerbung für ein Bundestagsmandat für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf hatte er "nur den G-Punkt als Pluspunkt" benannt.

Chebli verurteilte das in ihrem Tweet als ein "besonders erbärmliches, aber leider alltägliches Beispiel von Sexismus gegen Frauen in der Politik". Die Resonanz war für Tichy verheerend. Die CSU-Staatsministerin Dorothee Bär sprang Chebli parteiübergreifend auf Twitter zur Seite: "Das ist widerlicher Dreck! Wo steht denn so ein Müll?"

"Moralische, aber auch rechtliche Grenze überschritten"

Nach öffentlichem Druck gab Tichy bekannt, Ende Oktober sein Amt als Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung abzugeben. Auch aus der Jury des Deutschen Journalistenpreises zog er sich zurück.

"Es bedarf keiner weiteren Erläuterung - das hat auch die Reaktion auf diesen Artikel gezeigt -, dass hiermit eine moralische, aber auch rechtliche Grenze überschritten wird, die durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen ist", schrieb Cheblis Anwalt nun an Tichy und seinen Finanzen Verlag.

Chebli werde durch die Formulierung "in besonders sexistischer Art und Weise herabgewürdigt", heißt es weiter. "Das ist offenbar auch Ziel des Textes." Die Sozialdemokratin werde in ihren Persönlichkeitsrechten "schwer verletzt".

Kleine juristische Boshaftigkeit zum Schluss: "Bei der Gelegenheit weisen wir Sie darauf hin, dass Ihr Impressum nicht den Impressumspflichten des Landespressegesetzes entspricht. Dieses wird ggf. gesondert zu überprüfen sein."