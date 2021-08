Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr normalisiert sich auch in Berlin und Brandenburg. Der Berliner S-Bahn-Betrieb sei am Morgen sehr gut angelaufen, teilte ein Sprecher der Bahn am Freitagmorgen mit.

Alle Linien fahren stabil, lediglich auf den Linien S5 und S7 komme es aktuell noch vereinzelt zu Einschränkungen. Auch der Betrieb der Regionalbahnen sei weitgehend normal, sagt der Bahnsprecher.

„An der einen oder anderen Stelle ruckelt es vereinzelt noch etwas, aber das wird sich im Laufe des Vormittags weiter einpendeln.“ Der Berliner Hauptbahnhof füllte sich schon am frühen Morgen auch mit vielen Reisenden, die ICEs oder andere Fernzüge bestiegen.

Den großen Knotenpunkt fuhren im morgendlichen Berufsverkehr auch zahlreiche Fernzüge wieder an. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihren Streik um 2 Uhr am Freitagmorgen wie angekündigt beendet.

Ihre Mitglieder hatten in der Nacht zum Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Bereits am Dienstagabend begann der Ausstand im Güterverkehr. Weitere Streiks sind möglich, dieses Wochenende wird es den Angaben zufolge jedoch nicht treffen. (dpa)