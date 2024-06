Nach Unwetterschäden an Oberleitung Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden freigegeben

Die Zugstrecke zwischen Dresden und Berlin ist nach unwetterbedingten Schäden an der Oberleitung in Luckau wieder freigegeben. Das teilte die Deutsche Bahn auf der Plattform X mit.

Die Zugstrecke war zeitweise gesperrt worden, weil am Dienstag wegen des Unwetters Bäume in die Oberleitung gefallen waren. Der Zugverkehr wurde über Jüterbog, Riesa und Leipzig umgeleitet. Ausfälle gab es nach Angaben eines Bahnsprechers nicht. Betroffen waren die ICE-Linie Warnemünde-Dresden und die EC-Linie Hamburg-Berlin-Dresden in Richtung Prag.

Am Dienstagabend war ein Eurocity auf dem Weg nach Prag in Brandenburg gestrandet, nachdem ein Baum auf die Oberleitung gestürzt war. Bei Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) mussten die Fahrgäste den Zug verlassen und wurden mit Bussen weitertransportiert. (Tsp, dpa)