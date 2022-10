Nach Verkehrschaos am Wochenende Berliner Polizei sucht Zeugen der Bahn-Sabotage

Nach den großflächigen Zugausfällen in Norddeutschland am Wochenende sucht die Polizei Zeugen, die die Sabotage von Bahnkabeln im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen beobachtet haben. Unbekannte Täter hatten am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr sowohl in Berlin als auch im nordrhein-westfälischen Herne vorsätzlich sogenannte Lichtwellenleiterkabel der Deutschen Bahn beschädigt.

Dadurch war am Samstagmorgen der Zugfunk ausgefallen, der Zugverkehr in Norddeutschland über Stunden lahmgelegt. Weil eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz.

Die Sabotage in Berlin ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen den S-Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen.

Die Polizei fragt: Wer hat am Samstag, 8. Oktober, gegen 6.30 Uhr Personen beobachtet, die sich im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen im Bereich der Bahnanlagen oder in der näheren Umgebung in verdächtiger Weise aufgehalten haben? Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030-4664952444 in Verbindung zu setzen oder sich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

