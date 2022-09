Nach zwei Jahren Leerstand Berliner Colosseum wieder für Besucher offen

Mehr als zwei Jahre stand das Colosseum leer – nun ist wieder Betrieb im Traditionskino an der Schönhauser Allee. Während der Umbau in einen Kreativwirtschafts- und Bürokomplex durch den neuen Eigentümer Values vorangetrieben wird, ist die Zwischennutzung angelaufen. Die Modeindustrie kommt hier aktuell zur Konferenz „Berlin Fashion Summit“ zusammen.

Kommende Woche wird der Komplex in Prenzlauer Berg dann auch wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Am 16. September eröffnet Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dort die „Gamesweek“, die ganz im Zeichen von Videospielen steht. Einen Tag später darf dann auch (spielaffines) Publikum in die altehrwürdigen Hallen, im Zuge eines „Pop-up-Events“. Dabei können Besucherinnen und Besucher neue, Retro- und auch Brettspiele bestaunen sowie Virtual-Reality-Erfahrungen im Foyer des Colosseums ausprobieren. In den früheren Kinosälen werden ebenfalls interaktive Filme aus dem Gamingbereich gezeigt.

Am 13. Oktober wird das renommierte Human Rights Film Festival Berlin (HRFFB) im historischen Kinosaal des Colosseum eröffnet. Bis zum 23. Oktober werden unter dem Motto „Beyond Red Lines“ Filme zu sehen sein, die Geschichten aus allen Teilen der Welt zu den Themen Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Umweltschutz in den Mittelpunkt stellen. Auch das Filmfestival ist öffentlich zugänglich. Anschließend findet vom 26. bis 30. Oktober dort das „Ukrainian Film Festival Berlin“ statt.

