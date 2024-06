Nach zwei Tagen auf der Flucht Doppelmörder aus JVA Tegel im Berliner Umland gefasst

Der geflohene zweifache Mörder Kai B. aus Berlin ist gefasst. Er sei am späten Samstagabend in der Gemeinde Dahlwitz-Hoppegarten von brandenburgischen Polizisten festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ hatte es zuvor einen Hinweis aus der Bevölkerung im Landkreis Märkisch-Oderland gegeben. Dahlwitz-Hoppegarten liegt im östlichen Berliner Umland und grenzt direkt an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Dem Bericht zufolge soll B. sich in einer Wohnung aufgehalten und bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben. Laut Polizei erfolgte der Zugriff gegen 23 Uhr. Inzwischen befinde sich der 50-Jährige wieder in der Haftanstalt Tegel in Berlin, so der Polizeisprecher.

Kai B. nutzte ersten unbegleiteten Ausgang zur Flucht

Der Straftäter hatte am Donnerstagnachmittag seinen ersten unbegleiteten Ausgang zur Flucht aus der Haftanstalt Tegel genutzt. Er hatte nach Angaben der Justizverwaltung 1995 zwei Morde begangen und wurde deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin wurde der Mann im November 2001 in der Hauptstadt verurteilt. Nach Angaben der Justizverwaltung wurden dem Straftäter seit dem Jahr 2005 regelmäßig Ausgänge gewährt.

Zu solchen Lockerungen seien die Strafvollzugsbehörden verfassungsrechtlich verpflichtet, auch um Betroffene auf ein geregeltes Leben in Freiheit vorzubereiten, hieß es. Bislang habe es keine Beanstandungen gegeben. Bevor der Mann nun unbegleitet die Haft verlassen durfte, gab es laut Justizverwaltung ein „umfassendes Prüfverfahren“.

Nach Einschätzung eines Gutachters sei die Lockerung zu verantworten gewesen. „Es gab keine Anhaltspunkte für eine Nichtrückkehr des Strafgefangenen“, hieß es von der Justizverwaltung.

Gewerkschaft der Polizei fordert grundsätzliche Aufarbeitung

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, Stephan Weh, hält die Flucht des Straftäters für „besorgniserregend“, wie aus einer Mitteilung vom Samstag hervorgeht. „Es ist auch nicht der erste Fall und vielleicht sollte man dann mal grundsätzlich intern aufarbeiten, Abläufe überprüfen und schauen, wie man mit dem vorhandenen Personalkörper den Spagat zwischen Rechtssprechung und Resozialisierung hinbekommt, ohne dass Menschen in dieser Stadt gefährdet werden“, erklärte der GdP-Vorsitzende. „Klar ist unser Rechtssystem auf Resozialisierung ausgerichtet, aber wir reden über Schwerstkriminelle, die solche Freifahrtscheine gern nutzen.“

Erst im Februar war ein verurteilter Vergewaltiger bei einem Ausgang seinen Begleitern entkommen. Er sitzt seit dem Jahr 2000 in Haft, wegen der Schwere seiner Tat und seiner anhaltenden Gefährlichkeit hatte das Gericht Sicherungsverwahrung angeordnet. Seit dem Jahr 2021 waren ihm Lockerungen gewährt worden. Den 110. begleiteten Ausgang nutzte er zur Flucht.

Nach drei Tagen wurde der 54-Jährige in Schleswig-Holstein gefasst. Sämtliche Lockerungen wurden ihm inzwischen gestrichen. (Tsp, dpa)