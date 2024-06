Name gesucht – „mit Berlin-Bezug“ Zwergflusspferd-Baby im Zoo verzaubert Millionen im Netz

Ein Video des ersten Bades eines Zwergflusspferd-Babys aus dem Berliner Zoo hat in den sozialen Medien für Begeisterung gesorgt. Auf TikTok erreichte der Clip 6,7 Millionen Views, auf Instagram sogar rund neun Millionen. Das weibliche Jungtier kam am 3. Juni zur Welt und entwickelt sich prächtig. Jetzt wird ein Name für das Tierchen gesucht.

Laut Zoologe Florian Sicks verbringt das Hippo-Mädchen die meiste Zeit mit Schlafen, trinkt etwa viermal täglich bei Mutter Debbie und wird regelmäßig von den Tierpflegern gewogen und gebadet. Dank der nahrhaften Muttermilch legt der Nachwuchs täglich 200 bis 300 Gramm an Gewicht zu und bringt mittlerweile zehn Kilogramm auf die Waage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zwergflusspferde werden etwa ein halbes Jahr gesäugt. Sie beginnen im Alter von zwei bis vier Monaten, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Als sogenannte Ablieger verstecken sich die Jungtiere in geschützten Bereichen, in denen sie vor Fressfeinden sicher sind und von der Mutter zum Säugen aufgesucht werden. Das Berliner Baby hat sich einen Heuhaufen als Lieblingsplatz ausgesucht.

Den Zoo erreichen nun zahlreiche Anfragen nach dem Namen des Jungtieres. Nur: Es hat noch keinen. Bis zum 5. Juli haben Hippo-Fans deshalb die Möglichkeit, auf den Social-Media-Kanälen des Zoos oder per E-Mail Namensvorschläge einzureichen. „Kleiner Tipp: Knappe Namen mit Berlin-Bezug gefallen der Zoo-Jury besonders gut“, schreibt der Zoo in seinem Posting.

Das namenlose Zwergflusspferdchen mit seiner Mutter Debbie © Zoo Berlin

Baby-Hippo könnte Ende Juli im Zoo Berlin zu sehen sein

Mutter und Jungtier verbringen die ersten Wochen noch im rückwärtigen Bereich des Flusspferdhauses und sind für Besucher nicht zu sehen, da das Badebecken im Innenbereich für die kleine Nichtschwimmerin noch zu groß ist. Voraussichtlich Ende Juli wird das Mini-Hippo dann seiner Mutter Debbie auf die Außenanlage folgen können.

Im Berliner Zoo wurden 1921 die ersten Zwergflusspferde erfolgreich gezüchtet – damals als Premiere in Europa. Mutter Debbie hat in den Jahren 2004, 2007 und 2008 schon erfolgreich Jungtiere aufgezogen. Vater Tobi ist als scheuer Einzelgänger nicht an der Aufzucht beteiligt.

Laut der Weltnaturschutzunion IUCN gibt es im natürlichen Lebensraum in Westafrika nur noch weniger als 2500 ausgewachsene Zwergflusspferde – Tendenz sinkend. Die größte Bedrohung für die Wald- und Sumpfgebiet-Bewohner ist der Mensch, der mit Rodungen für Bergbau und Landwirtschaft ihren Lebensraum zerstört. In Nigeria sind Zwergflusspferde bereits ausgestorben.