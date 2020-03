In Berlin hat es 2019 mehr Gewalt gegen Leib und Leben gegeben. 41 Menschen wurden umgebracht, 65 Mal gab es den Versuch. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit von 94 auf 106. Das ist der höchste Stand seit 2015 mit 112. Das steht in der neuen Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), die Innensenator Andreas Geisel (SPD) gemeinsam mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Dienstag vorstellte.

Zudem hat die Gefahr zugenommen, Opfer eines Raubes zu werden. Die Gesamtzahl der Raubstraftaten stieg um fünf Prozent auf 4473 Fälle. Der Anstieg ist vor allem auf die Zunahme von Überfällen auf offener Straße zurückzuführen, hier wurden 2479 Fälle registriert, zwölf Prozent mehr als 2018.

Gesamte Kriminalität kaum erhöht

Insgesamt ist die Zahl der registrierten Straftaten im vorigen Jahr aber kaum gestiegen. 2019 wurden mit insgesamt 513.426 Taten registriert, das waren 1749 oder 0,3 Prozentpunkte mehr als 2018. Man habe 2019 gute Arbeit geleistet, sagte Geisel. Je 100.000 Einwohner sank die Zahl der Straftaten von 14.160 auf 14.086 – weil die Einwohnerzahl gewachsen ist. Das ist der niedrigste Wert seit 2012. Die Aufklärungsquote erhöhte sich leicht von 44,4 auf 44,7 Prozent.

Zuwachs bei politischen Straftaten

Allerdings nahm die politisch motivierte Kriminalität zu. Die Zahl der registrierten Fälle wuchs 2019 um 4,6 Prozentpunkte – von 4266 auf 4464 im Vergleich zu 2018. Bei rechter Gewalt gab es einen Anstieg von 128 auf 153 Fälle - plus. 20 Prozent. Die Zahl linker Gewalttaten sank von 290 Fällen auf 257.



Mehr sexuelle Übergriffe

„Betroffen macht mich die Zunahme bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, sagte der Innensenator. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen habe es einen Anstieg um 12 Prozentpunkte gegeben. Allein bei den registrierten Fällen von sexueller Belästigungen gab es ein Plus von 18 Prozent. Gar eine Zunahme von 90 Prozent verzeichnet die Statistik bei Kinderpornografie. 2019 gab es 592 Fälle, im Jahr zuvor noch 280.

Die Kriminalitätsstatistik PKS ist das wichtigste Instrument, um Rechenschaft über die Arbeit der Polizei abzulegen. Erfasst werden nur angezeigte Straftaten, die Quote, wie viele davon aufgeklärt wurden und wie hoch die erfasste Kriminalitätsrate je 100.000 Einwohner ist.

Über das sogenannte Dunkelfeld sagt die Statistik nichts aus, die Zahl der nicht erstatteten Anzeigen etwa bei Taschendiebstahl bleibt unbekannt. Und einige Straftaten wie Drogenhandel werden vorwiegend bei Kontrollen festgestellt. Offen bleibt schließlich auch, ob die festgestellten mutmaßlichen Straftäter vor Gericht überführt werden konnten – der Fall also tatsächlich aufgeklärt wurde.