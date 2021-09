Drei Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus führt die SPD mit Franziska Giffey die Umfragen weiter an. Mit 22 Prozent liegen die Sozialdemokraten im aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe (FG) Wahlen drei Prozentpunkte vor den Grünen auf Platz zwei. In der Umfrage der FG Wahlen in der vergangenen Woche war der Abstand zwischen Grünen und SPD deutlich geringer. Kurz vor der Wahl verloren die Grünen einen Prozentpunkt, die SPD konnte einen Prozent zulegen.

Die CDU liegt auch in dieser Woche weiterhin mit 17 Prozent auf Platz drei. Die Linke konnte im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt dazugewinnen und kommt jetzt auf 13 Prozent.

Die verschiedenen Umfragen zeigen, wie eng die Parteien beieinander liegen. Trotzdem ist bei der Interpretation Vorsicht geboten. Denn solche Umfragen sind zwar repräsentativ, haben aber im Schnitt auch eine statistische Unsicherheit von rund drei Prozentpunkten. Hinzu kommt, dass nicht nachzuvollziehen ist, ob alle Befragten ehrlich antworten oder doch ihre Entscheidung vor der Wahl noch ändern. Die Wahl könnte also durchaus anders ausgehen, als Umfragen vorhersagen.

Nur Koalitionen mit drei Parteien möglich

Auch nach den neusten Umfragen wären in Berlin nur verschiedene Dreier-Koalitionen möglich. Doch auch hier könnte sich noch einiges verändern. Denn inwiefern Überhang- und Direktmandate die Mehrheitsverhältnisse beeinflussen könnten, ist erst am Wahlabend selbst klar.

